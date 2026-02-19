인천시, 삼성·LG와 손잡고 결혼장려문화 확산…협약 체결
인천시는 19일 시청 신관 회의실에서 인천지역 삼성스토어 및 LG전자 베스트샵과 결혼장려 문화 확산을 위한 민간협력 협약을 체결했다.
이날 협약식에는 김경선 시 여성가족국장을 비롯해 삼성스토어 6개 지점(연수송도점·남동점·계양점·부평점·남인천점·도화점)과 LG전자 베스트샵 6개 지점(인천본점·남동구청점·송도본점·계양본점·부평구청점·청라점) 관계자들이 참석했다.
‘아이플러스(i+) 이어드림(결혼성사 커플)’과 ‘아이플러스 맺어드림(예비부부)’ 참여자는 협약 지점에서 신혼 가전제품을 구매할 경우 사은품 제공 등 다양한 특별 혜택을 받을 수 있다. 자세한 혜택은 각 삼성스토어 및 LG전자 베스트샵 협약 지점에서 확인 가능하다.
이번 협약은 국내 대표 전자제품 대표 브랜드가 시 결혼장려 지원사업에 공식적으로 참여한 사례다. 공공 결혼장려 정책에 민간의 실질적 혜택을 결합했다는 점에서 의미가 크다. 참여자에게 실질적이고 신뢰도 높은 혜택을 제공함으로써 결혼 친화적 사회 분위기 조성에 기여할 것으로 기대된다.
김 국장은 “이번 민간기업과의 협력은 시민이 직접 체감할 수 있는 실질적인 결혼장려 정책으로 민관이 함께 추진하는 데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 급격한 인구 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 다양한 정책을 발굴해 시민 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
