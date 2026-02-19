인천시, 삼성·LG와 손잡고 결혼장려문화 확산…협약 체결

인천시청 전경. 인천시 제공

‘아이플러스(i+) 이어드림(결혼성사 커플)’과 ‘아이플러스 맺어드림(예비부부)’ 참여자는

협약 지점에서 신혼 가전제품을 구매할 경우 사은품 제공 등 다양한 특별 혜택을 받을 수 있다. 자세한 혜택은 각 삼성스토어 및 LG전자 베스트샵 협약 지점에서 확인 가능하다.