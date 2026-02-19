제주, 요트·서핑 해양레저 허브로 도약 시동
제주도가 섬의 지리적 이점과 관광도시의 특성을 앞세워 글로벌 해양레저 허브로 도약한다.
도는 이재명 대통령의 공약인 ‘제주 해양레저 허브 구축’ 사업을 이행하기 위해 지난해 9월 ‘제주 해양레저산업 육성 기본계획’을 수립하고, 이달 중 ‘제주 해양레저지구 적지 기초조사’ 용역을 시행한다고 19일 밝혔다. 이를 통해 도민과 관광객이 도내 곳곳에서 자유롭게 해양레저를 즐길 수 있는 인프라를 마련할 구체적인 로드맵을 제시할 계획이다.
기본 계획은 ‘제주를 글로벌 해양레저 허브로 육성’한다는 비전 아래 지역 특화 개발, 전용시설 확충, 전문인력 양성, 지역상생 강화 등 4대 핵심 전략을 담고 있다.
요트·서핑·스쿠버다이빙 등 종목별 거점 해변을 지정해 특화 개발하고, 클럽하우스 등 전용 편의시설을 구축해 어촌마을 경제 활성화를 도모한다.
이번 기초조사 용역에서는 종목별 적지를 발굴하고, 안전과 환경보전을 고려한 관리 계획을 수립할 예정이다.
서귀포항에는 국비와 도비 등 440억원을 투입해 조성 중인 해양레저체험센터가 상반기 중 준공된다. 센터에는 다이빙 풀장, 장비 보관·대여실, 샤워실, 공기통 충전시설, 이론 교육실 등이 들어선다. 도는 해양레저 활동 및 관리에 관한 조례도 제정할 방침이다.
제주 연안을 따라 주요 항·포구를 연결하는 ‘제주 바다 요트둘레길’도 조성 중이다. 이 코스를 통해 해안 절경과 주상절리, 섬 사이의 바다 풍경을 감상할 수 있는 새로운 관광 상품을 선보일 계획이다.
도는 오는 9월 용역이 완료되면 연도별 추진과제를 구체화하고, 중앙 부처와 국고 확보 협의를 거쳐 단계적으로 사업을 추진할 예정이다.
앞서 지난달 30일에는 한화오션과 공동 세미나를 열어 선박 정비·수리 서비스 산업(MRO)의 발전 방향을 논의하기도 했다.
김종수 제주도 해양수산국장은 “적지 기초조사 용역을 시작으로 해양레저 허브 구축을 차근차근 준비해 제주 해양산업을 신성장동력으로 육성하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사