천안시, 취약계층 반려동물 장례비 지원 대상 확대
충남 천안시는 올해부터 반려동물 장례지원사업 대상을 사회복지사업법상 대상자 전체로 확대해 시행한다고 19일 밝혔다.
지원 대상은 천안시에 거주하며 등록된 반려견을 기르는 기초생활수급자, 한부모가정, 독거노인(노인맞춤돌봄서비스 대상자), 장애인, 아동복지시설 퇴소자 등이다.
시는 관련 조례 개정을 통해 올해부터 수혜 대상을 사회복지사업법 상 대상자 전체로 확대해 복지 사각지대를 좁혔다.
총장례비 35만원 중 천안시가 20만원을, 지정 장례업체인 21그램이 10만원을 지원한다. 보호자는 5만원만 부담하면 염습, 추모 예식, 화장, 기본 유골함 제공 등 표준 장례 서비스를 받을 수 있다. 거동이 불편한 독거노인이나 장애인의 경우 운구 서비스도 추가로 제공된다.
사업 기간은 오는 11월 30일까지며, 예산 소진 시까지 선착순으로 진행된다.
시 관계자는 “사회적 약자들이 소중한 가족을 잃은 슬픔을 극복하고 마지막 길을 경건하게 배웅할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
