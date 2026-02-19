또 등장한 ‘다케시마 카레’…日시마네현청 ‘독도’ 도발
일본 시마네현이 오는 22일 이른바 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날’ 행사를 앞두고 청사 구내식당에서 또다시 ‘다케시마 카레’를 판매해 공분을 사고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 19일 자신의 SNS를 통해 “시마네현청 지하 구내식당에서 오늘과 내일 양일간 ‘다케시마 카레’를 판매한다고 한다”고 지적하며 현장 사진을 공개했다.
문제의 ‘다케시마 카레’는 밥을 뭉쳐 독도의 동도와 서도 형상을 만든 뒤 주변에 카레 소스를 부어 바다를 표현한 메뉴다.
밥 위에는 다케시마를 뜻하는 ‘죽도’(竹島) 깃발이 버젓이 꽂혀 있다. 시마네현은 2024년부터 매년 2월 이 메뉴를 한정 판매하며 국내외의 거센 비판을 받아왔으나, 올해도 강행했다.
서 교수는 이에 대해 명백한 “독도 도발을 표출했다”고 강하게 비판했다. 그는 “시마네현에서 다케시마 카레를 꾸준히 등장시킨 건 지역 공무원들과 주민들에게 독도가 자국 영토라는 인식을 주입하기 위한 전략”이라고 분석했다.
이어 “이런다고 독도가 일본 땅이 되겠나”라고 일갈하며 “일본이 진정한 한일관계를 원한다면 다케시마의 날 행사부터 철폐해야 한다”고 주장했다.
아울러 서 교수는 “일본 정부와 시마네현은 이제부터라도 올바른 역사관을 갖고, 다음 세대에 부끄럽지 않은 행동을 해 주길 바란다”고 강조했다.
‘다케시마의 날’은 시마네현이 1905년 2월 22일 독도를 일방적으로 편입한 것을 기념해 2005년 조례로 제정한 날이다. 시마네현은 2006년부터 매년 2월 22일에 기념행사를 열고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
