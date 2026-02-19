행정통합 입법 초읽기…대구시의회는 의원 비대칭 문제 제기
대구·경북 행정통합 특별법 국회 본회의 상정을 앞두고 대구시의회가 의원 비대칭 문제를 제기했다. 속도전에 밀려 방치돼있던 통합특별시의회 구성 관련 문제들이 수면 위로 떠오르고 있다.
대구시의회는 19일 확대의장단회의를 열어 대구·경북 행정통합 특별법의 지방의회 통합 관련 내용이 부실하다며 집행부에 불만을 제기했다.
대구시의회에 따르면 특별법에 통합특별시의회의 지위와 권한, 의장의 직무, 사무기구에 관한 특례 등 일반적인 내용만 포함돼 있고 청사 위치, 본회의 의사 진행 체계와 의결 방식, 상임위원회 구성·통합 기준, 권한 배분 원칙 등이 구체적으로 규정되지 않았다.
특히 대구시의회가 문제 삼고 있는 것은 대구와 경북 광역의원 간 불균형이다. 대구와 경북의 인구는 각각 235만여명, 250만여명으로 비슷하지만 대구시의원 33명, 경북도의원 60명으로 의원수 차이가 크다. 대구시의회는 별다른 조정 없이 행정통합이 이뤄졌을 경우 지역의 현안을 다퉈야 하는 상황에서 대구시의원 입장이 배제될 수 있다고 우려하고 있다. 대구시민의 권익을 대변하지 못할 수도 있다는 것이다.
대구시의회는 통합은 속도보다 안정성이 중요하며 지방의회 통합에 반드시 조정이 필요하다는 입장이다. 대구시의회는 특별법 통과에 따른 단순한 지방의회 통합은 불가하며 양 의회 공동 협의안이 필요하다고 못 박았다. 또 특별법 시행 후 2년간의 유예기간을 명시하고 태스크포스(TF)를 구성해 통합의회 구성과 운영에 필요한 사항들을 검토해야 한다고 주장했다. 이 문제가 해결되지 않을 경우 특단의 대책을 강구해야 한다는 강경한 입장도 대구시의회 내부에 일부 있는 것으로 알려졌다.
대구시의회 한 의원은 “주요 쟁점에 대한 충분한 조정과 유예 없이 통합이 추진될 경우 대표성 논란, 지역 간 갈등, 의정 운영 혼선 등 부작용이 발생할 우려가 있다”며 “특별법에 이런 내용이 담길 수 있도록 대구시가 끝까지 노력해야 한다”고 말했다.
최근 긴급 의장단 연석회의를 연 경북도의회도 특별법에 통합특별시의회 관련 규정이 충분히 반영되지 않았다며 우려를 나타냈다. 청사 위치 등 의회 운영의 근간이 될 조문이 특별법에 명확하게 담기지 않았다고 지적하며 최소한의 운영 틀을 규정해야 한다고 목소리를 높였다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
