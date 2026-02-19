의사과학자 육성 허브…‘KAIST 혁신 디지털 의과학원’ 첫 삽

19일 대전 유성구 KAIST 문지캠퍼스에서 열린 'KAIST 혁신 디지털 의과학원' 착공식에서 주요 인사들이 시삽행사를 진행하고 있다. KAIST 제공

422억3200만원의 사업비가 투입되는

지하 1층 지상 6층, 연면적 9730㎡ 규모로 건립된다. 내년 하반기 준공될 예정이다.