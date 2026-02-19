의사과학자 육성 허브…‘KAIST 혁신 디지털 의과학원’ 첫 삽
의사과학자·의사공학자를 육성하기 위한 핵심 인프라가 내년 한국과학기술원(KAIST)에 조성된다.
대전시와 KAIST는 19일 대전 유성구 KAIST 문지캠퍼스에서 ‘KAIST 혁신 디지털 의과학원’ 착공식을 개최했다.
422억3200만원의 사업비가 투입되는 KAIST 혁신 디지털 의과학원은 지하 1층 지상 6층, 연면적 9730㎡ 규모로 건립된다. 내년 하반기 준공될 예정이다.
생명과학·공학·AI를 아우르는 차세대 의사과학자 및 융합형 연구인재 육성, 디지털 기반의 바이오·연구의 핵심거점 역할을 하게 된다.
내부에는 디지털 기반 바이오 신약 연구개발센터, 인공지능(AI) 정밀의료 플랫폼 연구센터, 바이오 공동장비 연구실, 기업 및 창업자 공유공간 등 연구·교육·산업의 연계를 위한 시설이 들어선다.
최상층인 6층에는 ‘대전 바이오의료 벤처클러스터’도 조성된다. 미국 보스턴의 ‘랩센트럴’처럼 KAIST 연구자와 대덕특구 정부출연연구소 연구자, 바이오의료 스타트업이 고가의 연구 장비를 함께 활용하면서 연구 성과·기술을 자유롭게 공유할 수 있게 된다.
현재 우리나라는 의대 졸업생 가운데 의사과학자·의사공학자로 진출하는 비율이 1% 미만에 불과해 바이오헬스 경쟁력 저하가 우려되는 상황이다.
KAIST는 의과학원 건립을 통해 현재 연 20여명 수준인 의사과학자 육성 규모를 연 50~70명 수준까지 확대할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 의학·임상 경험을 갖춘 융합형 인재가 신약·백신·의료기기 개발의 주역으로 성장할 수 있도록 지원한다는 계획이다.
이장우 대전시장은 “KAIST 혁신 디지털 의과학원은 인재 양성과 기술사업화, 창업으로 이어지는 선순환 구조를 완성하는 핵심 인프라”라며 “지역 바이오산업의 질적 도약과 지역경제를 견인하는 성장 동력이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
이광형 KAIST 총장은 “의과학원은 이공계 인재를 의사과학자·의사공학자로 성장시키는 미래 AI 디지털 헬스 산업의 거점이 될 것”이라며 “국가 바이오헬스 산업 경쟁력을 높이고 인류 건강 증진에 기여하겠다”고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
