울산시, 기후변화 위기 과수 농가에 ‘83억원’ 투입
이상기후 대비 시설 현대화 및 비규격품 지원 확대
울산시는 지역 과수 농가의 경쟁력을 높이기 위해 올해 총 83억원의 예산을 투입, ‘기후변화 대응 과수 경쟁력 강화사업’을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 울산의 대표 특산물인 ‘울산 배’의 명성을 유지하고, 갈수록 예측하기 어려워지는 기상 여건 속에서 농업인들이 안정적으로 생업에 종사할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
시는 고품질 배 생산의 필수 소모품인 배 봉지 약 9600만장을 지원하고 기온 변화로 인한 수정 불량 문제를 해결하기 위해 인공수분용 꽃가루를 지원, 안정적인 결실률 확보에 총력을 기울인다.
기후 위기에 대응한 인프라 구축도 강화된다. 시는 울산광역시 농업기술센터와 각 구·군을 통해 과수고품질시설현대화 사업을 추진하며, 스프링클러 등 관수 시설, 방풍망, 냉해 방지용 팬(Fan) 설치를 지원한다.
지역별 특성에 맞는 경쟁력 강화 방안도 추진된다. 울주군의 경우 기후 변화에 강한 신품종으로의 전환을 돕는 ‘과수 품종갱신 육성 지원사업’을 통해 사업비의 50%를 보조한다.
울산시 관계자는 “기후변화는 이제 농업 현장에서 피할 수 없는 현실이 되었다”며 “선제적인 지원과 시설 현대화를 통해 울산 과수 산업이 지속 가능한 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
