경기도, ‘통합돌봄도시’로 본격 발돋움
경기도는 화성·광명·안성시와 양평군 등 4개 시·군을 ‘통합돌봄도시’로 선정해 의료-요양-주거를 연계한 5대 인프라를 상반기 중으로 구축한다고 19일 밝혔다.
오는 3월 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 시행에 앞서 각 지역의 인구 구조와 특성에 맞춘 ‘경기형 통합돌봄 모델’을 구축하려는 선제적 조치로, 국정 제1 동반자로서 경기도가 통합돌봄 정책 기조를 가장 앞장서서 실천하겠다는 것이다.
‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’은 노인·장애인 등 돌봄이 필요한 사람이 살던 곳에서 필요한 서비스를 받을 수 있도록 묶어서 지원하자는 취지의 제도다
도가 제공할 계획인 5대 인프라는 거동이 불편해 병원을 찾기 힘든 환자를 위해 동네병원의 의사와 간호사·사회복지사·물리치료사·치위생사가 팀을 이뤄 직접 집으로 찾아가 진료하고 건강을 관리하는 ‘우리동네 방문돌봄주치의’, 방문 간호와 방문 요양을 따로 신청할 필요없이 한 기관에서 필요한 서비스를 묶어 한꺼번에 제공하는 간호요양 원스톱패키지, 사고나 질병으로 수술 후 퇴원했지만 당장 집에서 혼자 지내기 어려운 분들이 일정 기간 머물며 일상복귀 적응훈련을 받는 병원과 집 사이의 안심 주거 공간인 ‘일상복귀 돌봄집’, 큰 병원에서 퇴원한 환자가 집 근처 지역 병원에서 최대 3개월간 집중적인 물리치료나 재활 서비스로 안정적인 회복을 돕는 ‘일상복귀 치료스테이션’, 돌봄이 필요한 분을 직접 찾아내고 개인별 상황에 딱 맞는 복지·의료 서비스를 맞춤형으로 설계하고 끝까지 챙겨주는 전담 매니저 ‘AIP 코디네이터’ 등이다.
경기도는 도비와 시·군비 총 64억원의 예산을 투입할 예정이다.
금철완 경기도 복지국장은 “이번 통합돌봄도시 사업은 단순히 서비스를 제공하는 것을 넘어 새 정부의 국정과제인 ‘지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄’을 가장 성공적으로 정착시키는 동력이 될 것”이라며 “도와 시·군이 하나된 엔진이 되어 도민이 어디서든 체감할 수 있는 실질적인 복지 혁신을 실현하겠다”고 말했다.
