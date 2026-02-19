경주시, i-SMR 1호기 유치 본격화…원전 산업 주도권 확보
경북 경주시가 차세대 원전 산업의 주도권 확보를 위해 혁신형 소형모듈원전(i-SMR) 1호기 유치에 본격 나섰다. ‘대한민국 대표 원자력 도시’라는 위상을 더욱 강화한다는 구상이다.
시는 i-SMR 1호기 건설의 최적지로서 유치 타당성을 대내외에 알리고, 체계적인 유치 활동을 통해 차세대 원전 산업을 선도하겠다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 i-SMR 1호기는 설비용량 680MWe(170MWe급 모듈 4기) 규모다. 설계수명은 80년으로 2035년 준공을 목표로 한다. 부지 규모는 해안 인접 지역 49만 6000㎡다.
부지 공모 절차는 자율유치 공모를 시작으로 지자체의 유치신청서 제출, 부지선정평가위원회 평가·선정, 최종 통보 순으로 진행된다. 안전성과 주민 수용성, 계통 연계 여건 등이 핵심 평가 요소가 될 전망이다.
시는 한국수력원자력과 ‘SMR Smart Net-Zero City’ 조성 업무협약을 체결하고 SMR 국가산단 조성과 문무대왕과학연구소 설립 등을 추진하며 기반을 다져왔다.
한수원이 지난달 신규 원전 건설 공모를 발표하자 시는 곧바로 i-SMR 유치 추진계획을 수립하고 속도전에 나섰다.
향후 주민설명회와 SMR·국회 포럼을 통해 공감대를 확산하고, 범시민 서명운동과 경주시의회 동의 절차를 병행할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “i-SMR 1호기 유치는 경주의 미래 100년을 좌우할 전략적 과제”라며 “대한민국 대표 원자력 도시로서 역량을 결집해 차세대 에너지 산업 중심지로 도약할 수 있도록 행정적·정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
