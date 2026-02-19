연휴 끝나고 금값 다시 상승…한 돈 101만5천원
설 연휴 기간 99만원대까지 떨어졌던 국내 금값이 연휴 종료와 함께 반등에 성공하며 다시 한 돈(3.75g)당 100만원 선을 회복했다. 아시아 주요 증시 휴장으로 위축됐던 투자 심리가 살아나며 저가 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.
19일 한국금거래소에 따르면 이날 오전 10시 기준 순금 한 돈(3.75g) 시세는 101만5000원을 기록했다.
앞서 금값은 설 연휴 직전인 지난 14일 102만4000원까지 치솟았으나, 연휴 마지막 날인 18일에는 99만2000원까지 떨어지며 약세를 보였다.
이는 한국을 비롯해 중국 홍콩 싱가포르 등 금 수요가 많은 아시아권 주요 금융시장이 춘절(설) 연휴로 잇따라 휴장한 데다, 미국 시장마저 주말 휴장에 들어가면서 글로벌 유동성이 일시적으로 줄어든 영향으로 분석된다.
현재 국제 금 시세는 온스당 4966.34달러 수준에서 거래되고 있다. 지난 18일 4916.69달러까지 밀렸으나, 지정학적 불확실성이 지속되자 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 만회했다. 다만, 이달 초까지 견고하게 유지되던 온스당 5000달러 선은 지난 17일 이후 무너진 상태다.
은 시세는 소폭 변동을 보이고 있다. 은 한 돈 가격은 살 때 2만750원, 팔 때 1만2510원에 형성됐으며, 국제 시세 기준으로는 온스당 76.807달러 선에서 거래 중이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
