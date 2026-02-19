인천시교육청, 2026년도 지방교육재정 공시…알 권리 충족

인천시교육청 전경. 교육청 제공

시교육청의 2026년도 예산 규모(기금 포함)는 5조3263억원으로 전년 대비 2759억원 감소했다. 교육비특별회계는 88억원 감소한 5조2887억원, 기금은 2671억원 감소한 375억원이다.