인천시교육청, 2026년도 지방교육재정 공시…알 권리 충족

입력:2026-02-19 11:02
인천시교육청 전경. 교육청 제공

인천시교육청은 투명한 재정 운영과 시민의 알 권리 충족을 위해 2026년 예산 기준 지방교육재정을 공시했다고 19일 밝혔다.

이번 공시는 공통공시(예산기준) 총괄, 세입·세출 운용 상황, 기금운용, 중기지방교육재정계획, 성인지 예산, 재정 자주도 등 지방교육재정 운용 전반을 포함한다.

시교육청의 2026년도 예산 규모(기금 포함)는 5조3263억원으로 전년 대비 2759억원 감소했다. 교육비특별회계는 88억원 감소한 5조2887억원, 기금은 2671억원 감소한 375억원이다.

2026년도 교육비특별회계 세출예산은 인건비가 57.5%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이어 유아 및 초중등교육 39.0%, 교육 일반 3.0%, 평생교육 0.2% 순으로 편성됐다.

자세한 내용은 인천광역시교육청 누리집에서 확인할 수 있다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

