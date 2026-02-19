[속보]코스닥 급등에 ‘매수 사이드카’ 발동
코스닥 지수가 장중 급등세를 보이면서 한국거래소가 19일 프로그램 매수 주문을 일시적으로 멈추는 코스닥 매수 사이드카를 발동했다.
한국거래소는 이날 오전 10시 41분쯤 코스닥150선물가격 및 현물지수(코스닥150)의 변동으로 향후 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지된다고 공시했다.
코스닥 매수 사이드카 발동은 올해 들어 이번이 두 번째다.
발동시점의 코스닥150선물 가격은 전 거래일 종가보다 120.40포인트(6.31%) 오른 2027.20이었다.
현물인 코스닥150지수는 119.39포인트(6.27%) 오른 2021.35로 집계됐다.
코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고, 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사