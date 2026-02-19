시사 전체기사

[속보]코스닥 급등에 ‘매수 사이드카’ 발동

입력:2026-02-19 10:58
수정:2026-02-19 11:23
코스닥 지수가 장중 1000선을 돌파한 지난달 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스닥 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

코스닥 지수가 장중 급등세를 보이면서 한국거래소가 19일 프로그램 매수 주문을 일시적으로 멈추는 코스닥 매수 사이드카를 발동했다.

한국거래소는 이날 오전 10시 41분쯤 코스닥150선물가격 및 현물지수(코스닥150)의 변동으로 향후 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지된다고 공시했다.

코스닥 매수 사이드카 발동은 올해 들어 이번이 두 번째다.

발동시점의 코스닥150선물 가격은 전 거래일 종가보다 120.40포인트(6.31%) 오른 2027.20이었다.

현물인 코스닥150지수는 119.39포인트(6.27%) 오른 2021.35로 집계됐다.

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고, 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

