정동영 “유감 표명”에 화답한 北, ‘적국’ 못 박아…“두 국가 굳히기”
北, ‘적국’ 규정으로 주도권 잡기
유감 표명 수용 속 MDL 경계 강화
北, 적대적 공존 질서 굳히기 포석
김여정 북한 노동당 부부장이 대북 무인기 침투 사건에 대한 정동영 통일부 장관의 유감 표명을 “높이 평가한다”고 밝혔다. 다만 남북을 완전한 주권국가 간 ‘적국’ 관계로 규정하고 군사분계선(MDL) 일대 경계 강화를 예고하면서 관계의 구조적 단절을 재확인했다. 이달 하순 예정된 제9차 당대회를 앞두고 북한이 남북 관계를 ‘적대적 공존’의 두 국가 체제로 굳히려는 포석으로 분석된다.
김 부부장은 19일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 “정동영 한국 통일부 장관이 우리 국가의 영공을 침범한 한국측의 무인기 도발행위에 대해 공식 인정하고 다시 한번 유감과 함께 재발방지 의지를 표명한데 대하여 높이 평가한다”고 말했다.
그러면서 “그 주체가 누구이든, 어떤 수단으로든 조선민주주의인민공화국의 주권에 대한 침해행위가 재발할 때에는 끔찍한 사태에 직면하게 될 것”이라며 “이것은 위협이 아니라 분명한 경고”라고 강조했다. 또 “엄중한 주권침해도발의 재발을 확실히 방지할 수 있는 담보 조치를 강구하는 것은 전적으로 한국 자체의 보존을 위한 것”이라고 주장했다.
정 장관은 전날 브리핑에서 우리 민간인이 북측에 무인기를 날린 사건과 관련해 공식적으로 유감을 표했다. 그는 지난 10일에도 “김은 유감”이라고 말했었다. 정 장관은 또 무인기 사건 재발 방지를 위해 비행금지구역 설정 등을 포함해 기존 9·19 남북군사합의 일부 복원을 선제적으로 검토하기로 했다고 밝혔다.
김 부부장 발언을 두고 북한이 한국과의 적대 상태를 전제로 한 안정적 관리 체제를 확립하고 있다는 해석이 나왔다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “정 장관의 사과를 자백프레임으로 가두고, 이를 바탕으로 한반도 정세의 주도권을 쥐려는 심리전 강화하고 있다”고 설명했다.
그러면서 “우리 측 선의를 약점으로 보고, 이를 더 큰 양보를 받아내기 위한 지렛대로 활용할 가능성이 있다”고 덧붙였다. 단순한 사과 수용이 아니라 정 장관의 유감 표명을 ‘책임 인정’으로 고착시키기 위한 메시지라는 뜻이다.
김 부부장은 또 “우리 군사지도부는 한국과 잇닿아있는 공화국 남부국경 전반에 대한 경계강화 조치를 취하게 될 것”이라고 예고했다. 이어 “적국과의 국경선은 마땅히 견고해야 한다”고 했다.
이달 하순 예고된 9차 당대회에서 ‘적대적 두 국가’ 노선을 제도적으로 구체화하려는 전조 신호로 분석된다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “무인기 사태를 정전협정 무력화와 국경선 선포의 정치적 징검다리로 활용해 제9차 당대회에서 ‘적대적 두 국가’ 관계를 당적 노선으로 확정하고 법적으로 완성하려는 전략적 행보”라고 평가했다.
임 교수는 “북한이 이번 재발방지 조치에 대한 긍정적 평가도 철저히 ‘국가 대 국가’ 차원 접근했다”며 “남북 관계를 되돌릴 수 없는 두 개의 적대 국가로 공식화하는 절차가 가속화할 것”이라고 전망했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사