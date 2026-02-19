부천시, 설 연휴에도 ‘쉬지 않는 시정’…현장서 민생·안전 챙겨
경기 부천시는 설 연휴 기간인 16일부터 18일까지 시민의 일상을 지키는 소방·안전·의료 시설을 점검하고 현장 근무자들을 격려하며 민생을 챙겼다고 19일 밝혔다. 또 주요 여가시설과 상권, 복지시설을 찾아 연휴를 보내는 시민과 소외된 이웃의 목소리에 귀 기울이며 연휴에도 ‘쉬지 않는 시정’을 이어갔다.
조용익 부천시장은 16일 부천소풍터미널에서 귀성객과 나들이 시민에게 새해 인사를 전하며 연휴 일정을 시작했다. 이어 상동 뉴코아아울렛과 중동사랑시장, 상동시장, 원미부흥시장, 원미종합시장, 신흥시장 등 전통시장 5곳을 방문해 상인들의 어려움을 듣고 지역 소비 동향을 점검했다. 부천호수식물원 수피아에선 연휴를 즐기고 있는 시민들을 만나 일상 대화를 나누며 여가 환경을 확인했다.
설 당일인 17일에는 시민 안전과 취약계층 돌봄 현장을 두루 살폈다. 조 시장은 부천소방서와 BIG센터를 방문해 연휴에도 24시간 비상근무를 이어가는 소방대원과 직원들의 노고를 격려하고 시민의 안전과 편의를 최우선으로 각종 사고에 빈틈없이 대응해 줄 것을 당부했다.
부천시립노인병원에선 홀몸 어르신들과 새해 인사를 나누고 명절에도 자리를 지키는 요양보호사와 간호 인력, 간병사들에게 격려를 전했다. 또 늦은 밤까지 시민들이 안심하고 의약품을 살 수 있는 공공심야약국 4곳을 방문해 의료 서비스 환경 조성에 관한 이야기를 나눴다.
연휴 내내 문을 연 아이스월드 ‘빙파니아’에선 겨울철 야외 활동을 즐기는 시민들을 만나고 현장 근무자, 응급구조사, 부천시소상공인연합회 임원들과 운영 상황을 점검했다. 빙파니아는 오는 22일까지 운영되며 이용료 가운데 2000원을 지류형 지역화폐인 부천사랑상품권으로 환급해 지역 상권 활성화에도 기여하고 있다.
연휴 마지막 날인 18일에는 부천역 택시승강장에서 운수 종사자들을 격려하며 안전 운행을 안내했다. 이와 함께 1999년 설립 이후 하루도 쉬지 않고 매일 150여명에게 따뜻한 식사를 제공한 ‘향기네 무료급식소’를 방문해 배식 봉사에 참여하고 관계자들에게 감사를 전했다.
춘의주공아파트 통합경비실과 관리사무소에선 경비원과 관리 직원들을 만나 설 연휴에도 시민의 주거 안전과 생활 편의를 위해 애쓰는 현장의 목소리를 들었다. 원미2동의 한 편의점에선 자영업자와 청년 아르바이트생의 현실적인 고민을 들었다.
또한 유기동물 보호소인 ‘24시 아이 동물 메디컬센터’를 찾아 보호 중인 동물들의 상태를 살폈다. 입양 문화 확산과 책임 있는 반려 문화 정착을 위해 힘쓰겠다고도 강조했다.
조 시장은 “명절에도 도시 곳곳을 지키는 분들이 계시기에 부천시민의 편안한 일상이 멈추지 않을 수 있었다”며 “연휴가 끝난 뒤에도 민생 회복과 안전한 일상을 위해 현장에서 답을 찾는 시정을 흔들림 없이 이어가겠다”고 말했다.
한편, 조 시장은 설 연휴 이후인 20일 오전 7시 심곡1동에서 연휴 동안 쌓인 생활 쓰레기를 함께 수거하면서 연휴 이후 시민의 일상 복귀와 깨끗한 도시 환경 만들기를 지원할 계획이다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
