동두천어울림센터, 공공서비스 거점으로 시민 일상 지원
돌봄과 체육, 건강, 행정 기능을 한 공간에 집약한 경기 동두천어울림센터가 시민 생활 밀착형 복합공공시설로 운영되며 호응을 얻고 있다.
동두천시시설관리공단은 키즈헬스케어와 육아지원, 생활체육, 수영시설, 행정 기능을 통합한 동두천어울림센터를 운영하며 시민 일상 전반을 지원하고 있다고 19일 밝혔다. 센터는 지상 5층 규모로 조성돼 각 층별 특화시설을 기반으로 공공서비스를 유기적으로 제공하는 것이 특징이다.
5층에는 동두천시시설관리공단을 비롯해 동두천시청 체육관광과, 일자리경제과, 가족지원과, 공공사업과가 입주한 시청 제3별관이 자리하고 있다. 시민들은 체육·돌봄 시설을 이용하는 동시에 각종 행정 서비스까지 한 공간에서 연계해 이용할 수 있다.
4층에는 시민수영장이 조성돼 시민 건강 증진과 생활체육 활성화를 위한 실내 수영시설로 운영되고 있으며, 2층에는 탁구장이 마련돼 생활체육을 위한 실내 운동 공간으로 활용되고 있다.
3층에는 육아종합지원센터가 위치해 가정양육 상담과 어린이집 지원 등 포괄적인 육아 지원 서비스를 제공한다. 1층에는 영유아의 신체 활동과 건강한 성장을 돕는 ‘꿈이담 키즈헬스케어센터’가 운영돼 아이들의 건강 증진을 지원하고 있다.
이종진 동두천시시설관리공단 이사장은 “동두천어울림센터는 시민 생활과 행정 서비스가 유기적으로 연결된 복합 공공시설”이라며 “체계적인 운영과 철저한 시설 관리를 통해 시민이 체감할 수 있는 고품질 공공서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.
공단은 앞으로도 시민 의견을 적극 반영해 운영 방식을 개선하고, 안전 관리를 강화해 지역을 대표하는 시민 편의 시설로 발전시켜 나갈 계획이다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
