주식회사 니즈-메타씨티, 외식업 디지털 운영 효율화 협약
외식업 데이터 기반 운영 솔루션을 제공하는 주식회사 니즈와 IT 솔루션 전문기업 주식회사 메타씨티는 최근 서울 황학동에 위치한 미리 쇼룸에서 외식업 시장 내 디지털 운영 환경 개선과 데이터 활용 기반 서비스 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.
니즈는 AI 기반 자동발주·재고관리 솔루션 ‘미리(MIRI)’를 통해 외식업 매장의 재고·발주·매출 데이터를 통합 관리하며, 데이터 기반 의사결정을 지원하는 기업이다. 외식업 매장의 운영 효율성과 비용 절감을 동시에 높일 수 있도록 서비스 고도화를 지속해오고 있다.
메타씨티는 POS, ERP, CRM 등 기업용 솔루션을 개발·공급하는 IT 전문기업으로, 프랜차이즈·요식업·유통 등 다양한 업종에 시스템을 구축해 왔다. 현재 메타씨티 솔루션을 사용하는 가맹점은 약 4만 개에 이르며, 외식·프랜차이즈 업계에서 폭넓은 고객 기반을 확보하고 있다.
이번 협약을 통해 양사는 외식업 사업자를 대상으로 한 서비스 경쟁력 강화를 목표로 협력한다. 각 사의 기술과 인프라를 연계해 공동 사업 기회를 모색하고, 외식업 운영 과정에서 축적되는 데이터를 기반으로 서비스 고도화를 단계적으로 추진할 계획이다.
아울러 니즈는 메타씨티 사용 가맹점을 대상으로 프로모션 및 협력 프로그램을 마련해 ‘미리’ 서비스 도입을 확대해 나갈 방침이다. 이를 통해 메타씨티가 보유한 고객 기반을 중심으로 데이터 기반 운영 솔루션의 적용 범위를 넓혀갈 것으로 기대된다.
니즈 관계자는 “이번 협약을 계기로 외식업 사업자의 실제 운영 환경에 도움이 되는 협력 방안을 지속적으로 발굴해 나갈 것”이라고 밝혔다. 메타씨티 관계자 또한 “양사의 전문성과 기술 자원을 연계해 실질적인 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
