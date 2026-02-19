인천세종병원 자문위 정기총회 성료…휠체어 10대 기탁

오병희 인천세종병원장이 이재화 인천세종병원 자문위원회장과 환자용 휠체어 기탁식 후 기념촬영을 하고 있다. 인천세종병원 제공

환자용 휠체어 기탁식도 진행됐다. 자문위원들이 뜻을 모아 병원발전지원금 ‘희망yes’에 후원했으며 이를 통해 마련된 휠체어 10대(총 220만원 상당)가 병원에 전달됐다.