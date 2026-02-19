인천관광공사, 중·소 관광기업 고용장려금 지원 사업 공모

2026년 인천 중·소 관광기업 고용장려금 지원사업 홍보 이미지. 인천관광공사 제공

이번 사업은 인천에 있는 중·소 관광기업이 인천 거주 청년(39세 이하)을 정규직으로 채용하고 일정 기간 고용을 유지한 경우 1명당 최대 450만원의 고용장려금을 지원하는 내용이다. 총 30명 내외를 선발해 지원할 예정이며 기업당 1명 지원을 원칙으로 하되 우대 요건에 해당하는 경우 최대 2명까지 지원받을 수 있다.

특히 채용 인정 기간을 2026년 1월부터 8월까지 확대해 기업의 참여 여건을 개선했다. 또 전년도 사업 참여 기업 중 채용 근로자의 고용을 유지하고 있는 기업을 우대해 지속적인 고용유지와 안정적인 일자리 창출을 유도할 계획이다.

사업 신청은 2월 23일부터 10월 1일까지 진행된다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 참여를 희망하는 기업은 인천관광기업지원센터 홈페이지

에서 신청 서류를 확인한 후 이메일로 제출하면 된다.

김태현 공사 관광산업실장은 “이번 사업은 채용 여건이 어려운 관광기업의 부담을 완화하고 청년들에게 안정적인 일자리 기회를 제공하기 위해 마련됐다”며 “기업과 청년 모두에게 실질적인 도움이 되는 사업이 되길 기대한다”고 말했다.