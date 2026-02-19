부산시, 블록체인 클러스터 확대… 78억원 투입
3년간 200억원 투입 사업
공동프로젝트 40억 투입
기업 14곳 사업화 지원
부산시가 올해 78억2000만원을 투입해 블록체인 특화 클러스터 조성 사업을 본격 확대한다. 지난해 일부 감액됐던 국비를 전액 확보하면서 기업 지원 규모도 많이 늘어난다.
부산시는 19일 한국인터넷진흥원(KISA), 부산테크노파크와 3자 업무협약을 체결하고 사업 추진에 돌입한다고 밝혔다. 2024년부터 올해까지 3년간 총 200억원을 투입하는 사업으로, 올해 예산은 국비와 시비를 각각 39억1000만원씩 1대1로 매칭한 78억2000만원이다.
지난 2년간 178억원의 투자 유치와 123명의 고용 창출 성과를 바탕으로 올해는 실질적 사업화 지원에 초점을 맞춘다. 지역특화산업과 블록체인 기술을 융합하는 공동프로젝트에 40억5000만원을 투입해 3개 과제를 추진하고, 현장 적용 가능성이 높은 산업 융합 모델을 발굴한다.
기업 사업화 지원에는 14억원을 배정해 부산 본사를 둔 14개 기업에 각 1억원을 지원한다. 서비스 개발과 마케팅, 투자유치 컨설팅 등을 통해 초기·성장 단계 기업의 경쟁력 강화를 돕는다.
글로벌 진출 지원도 병행한다. 싱가포르·베트남·두바이 등 주요 정보통신기술 전시회 참가 기회를 제공하고 IR 피칭, 전시 운영, 기업당 1인 체재비 등을 지원한다.
박형준 부산시장은 “기술 실증부터 상용화, 해외 진출까지 이어지는 전주기 지원 체계를 통해 지역 블록체인 기업의 성장을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사