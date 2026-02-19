충북도 “모바일 임신증명서 발급하세요”
산모수첩 등 대체 가능
충북도는 지난해 전국에서 처음으로 도입한 모바일 임신증명서를 온라인으로 발급한다고 19일 밝혔다,
모바일 임신증명서는 산모수첩이나 임신확인서를 대체할 수 있다. 임신진단일로부터 분만(예정)일 후 6개월까지 도내 공공시설 163개소에서 운영 중인 임산부 패스트트랙, 전용 주차구역 이용 시 사용 가능하다. 청남대, 조령산자연휴양림 등 도내 주요 관광·휴양시설에서도 입장료 할인 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.
도는 저출산 인구감소 위기극복을 위해 2023년 임산부 예우 및 출생·양육 지원에 관한 조례 제정하는 등 임산부 지원 정책을 적극 추진하고 있다.
도는 결혼과 임신, 출산, 돌봄, 양육 전반에 걸친 촘촘한 정책을 추진한다. 임신을 준비하는 단계부터 출산에 이르기까지 비용 부담을 대폭 낮춘다. 소득 기준 없이 모든 난임 부부를 대상으로 시술비를 지원하고 결혼 여부나 자녀 유무와 관계없이 20~49세 남녀를 대상으로 하는 임신 사전 건강관리도 지원한다. 아동수당 지급 대상은 기존 8세 미만에서 9세 미만 아동까지 확대하고 지급액도 월 10만원에서 최대 12만원까지 인상한다.
행정안전부 주민등록기준 출생등록 통계에 따르면 지난해 충북지역 출생아 수는 8336명을 기록해 지난해 7639명보다 9.1% 증가했다. 전국 17개 시·도 가운데 가장 높은 9.1%의 증가율을 기록했다. 전국 평균 증가율은 6.6%다. 올해는 출생아 수 1만명이 목표다.
도 관계자는 “모든 임산부가 일상 속에서 더 편리하게 임산부 우대 혜택을 누릴 수 있고 아이 낳고 기르기 좋은 충북 조성을 위해 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사