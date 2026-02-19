인천시, 해수부와 협의 통해 꽃게 TAC 679t 추가 확보
인천시는 해양수산부와의 협의를 통해 2026년도 꽃게 총허용어획량(TAC) 679t을 추가 확보했다고 밝혔다. TAC는 연간 잡을 수 있는 개별어종의 양을 정해 한도 내에서만 어획을 허용하는 수산자원관리제도다.
시는 새롭게 확보한 해수부 유보량에 자체 유보량을 더해 총 1093t의 꽃게 TAC를 어업인에게 추가 배정할 계획이다. 이를 통해 꽃게 조업의 연속성을 유지하고 어획 한도 축소에 따른 현장 혼란도 최소화하기로 방침을 정했다.
앞서 해수부는 ‘2025년 7월부터 적용되는 총허용어획량 설정 및 관리에 관한 시행계획’을 고시하며 2026년도 꽃게 TAC 총량을 3891t으로 확정했다. 전년도 6702t 대비 42% 감소한 규모다.
특히 인천 배정 TAC는 전년도 5883t에서 3076t으로 48% 줄어들면서 지역 어업인들의 우려가 커졌다.
이에 시는 어업 현장의 의견을 수렴해 해수부와 지속적으로 협의를 이어왔다. 또 다음 달 인천 해역 야간조업 제한 해제에 맞춰 배정 물량 소진율을 반영한 꽃게 자원 재평가와 TAC 재설정 방안에 대해서도 논의했다.
시는 협의 과정에서 TAC의 신뢰성을 높이기 위해 배정 물량 준수는 물론 어업인의 계통판매 확대와 자발적인 어획 실적 보고가 중요하다고 강조했다. 향후 TAC 추가 배분을 위한 핵심 근거로 작용하기 때문이다.
송병훈 시 수산과장은 “현실적인 TAC 배정 물량을 확보하려면 어업인의 위판 실적 축적이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 적극 반영해 인천 해역 여건에 부합하는 합리적인 TAC 운영 체계가 정착되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
