정성호, 尹 선고 앞두고 “단죄만이 또다른 전두환·윤석열 출현 막아”
정성호 법무부 장관이 19일 열리는 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 앞두고 “단호한 단죄만이 우리 헌정사에서 또 다른 전두환과 윤석열의 출현을 막고 내란의 사슬을 끊어낼 수 있다”고 밝혔다.
정 장관은 이날 페이스북에 “오늘은 대한민국 사법부가 헌법과 법치주의의 이름으로 끝내 반성하지 않는 자를 벌하고, 다시는 헌정 유린의 역사를 되풀이하지 않겠다는 의지를 보여주는 날이어야 한다”며 이같이 썼다.
이어 “역사의 무게에 걸맞은 준엄하고 합당한 판결을 기대한다”고 강조했다.
서울중앙지법 형사25부(부장판사 지귀연)는 이날 오후 3시 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 선고 공판을 진행한다. 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포한 지 443일 만이다. 김용현 전 국방부 장관과 조지호 전 경찰청장 등 내란 중요임무 종사 등 혐의로 기소된 군·경찰 지휘부 7명도 함께 선고받는다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사