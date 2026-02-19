‘남성 모텔 연쇄사망’ 20대 여성 구속송치…살인죄 적용
서울 강북구 숙박업소에서 약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 김모씨가 살인 혐의 등으로 검찰에 구속 송치됐다.
서울 강북경찰서는 19일 살인과 마약류 관리법 위반 혐의를 적용해 김씨를 서울북부지검에 송치됐다고 밝혔다.
김씨는 지난해 12월 중순부터 지난 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다.
앞서 경찰은 지난 10일 김씨를 상해치사 등 혐의로 긴급체포했다.
이후 수사를 통해 죄명을 살인으로 변경했다.
김씨는 경찰 조사에서 “(피해 남성들을) 잠들게 하려 했을 뿐 사망할 줄은 몰랐다”고 진술한 것으로 전해졌다.
그러나 경찰은 1차 피해 발생 이후 약물의 양을 늘렸다는 김씨의 진술과 휴대전화 포렌식 자료 등을 종합한 결과, 김씨가 피해 남성들의 사망 가능성을 충분히 인지하고 있었던 것으로 판단한 것으로 알려졌다.
경찰은 설 연휴 기간 프로파일러를 투입해 김씨를 대상으로 사이코패스 진단검사와 면담을 진행한 것으로 전해졌다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
