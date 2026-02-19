‘남성 모텔 연쇄사망’ 20대 여성 구속송치…살인죄 적용

서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 김모씨가 지난 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 김모씨가 살인 혐의 등으로 검찰에 구속 송치됐다.