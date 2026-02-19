동남권 1호 외국교육기관 로얄러셀 부산캠퍼스 본격화
9월 착공·2028년 개교
유초중 1350명 수용 규모
외국인 정주 여건 개선 기대
1749억원이 투입되는 동남권 1호 외국교육기관 ‘영국 로얄러셀 부산캠퍼스’ 건립 사업이 본격 추진 단계에 들어섰다. 부산 강서구 명지지구에 들어서는 이 캠퍼스가 건축허가를 받으면서 글로벌 교육 인프라 확충과 외국인 정주 여건 개선에도 속도가 붙게 됐다.
부산시는 로얄러셀 부산캠퍼스가 지난 13일 건축허가를 받았다고 19일 밝혔다. 이에 따라 오는 9월 착공, 2028년 6월 준공, 같은 해 8월 개교를 목표로 사업이 추진된다.
캠퍼스는 강서구 명지동 3638번지 2만9553㎡ 부지에 지하 1층, 지상 4층, 6개 동, 연면적 1만9286㎡ 규모로 조성된다. 교사동과 사무관리동, 다목적강당, 수영장 등을 갖춘 교육시설이 들어서며 유·초·중 과정 1350명을 수용한다. 향후 고등학교 과정도 단계적으로 증축할 계획이다.
170여년 전통의 영국 명문 사학 로얄러셀스쿨 본교의 교육 철학과 운영 체계를 반영해 설계가 진행된다. 국제적 수준의 교육과정을 기반으로 외국인 자녀뿐 아니라 국내 학생에게도 글로벌 교육 환경을 제공한다.
시는 그동안 타당성 조사를 마치고 부산진해경제자유구역청, 한국토지주택공사와 전담팀을 구성해 인허가 협의를 진행해 왔다. 이번 건축허가로 사업 추진의 핵심 행정 절차가 마무리되면서 공사 준비에도 속도가 붙을 전망이다.
시는 이번 외국교육기관 유치가 글로벌 기업과 인재의 지역 정착을 지원하는 핵심 정주 인프라가 될 것으로 기대하고 있다.
박형준 부산시장은 “영국 로얄러셀 부산캠퍼스는 부산의 글로벌 경쟁력을 높이는 중요한 자산이 될 것”이라며 “세계적 수준의 교육 환경을 갖춘 글로벌 허브도시 부산 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
