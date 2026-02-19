경기도, 기존주택 매입·전세임대주택 3715호 공급
GH 중심 주거취약계층 지원 확대
경기도가 2026년 기존주택 매입·전세임대주택 3715호를 공급해 무주택 가구의 주거안정과 주거비 부담 완화에 나선다.
경기도는 올해 기존주택 매입임대 600호와 전세임대 3115호 등 총 3715호의 공공임대주택을 공급할 계획이라고 19일 밝혔다.
매입임대는 모두 ‘약정형 매입임대주택’으로 추진되며, 전세임대는 경기주택도시공사(GH)를 중심으로 파주·평택·하남 지역 도시공사가 협업해 진행한다.
기존주택 매입임대는 입주 대상자가 기존 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 GH가 다가구·다세대주택 등을 매입해 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 시세보다 저렴한 조건으로 임대하는 사업이다.
올해 공급 물량 600호는 전량 약정형 방식으로 추진된다. 약정형 매입임대는 민간사업자가 신축 예정인 다세대주택 등에 대해 GH가 사전에 매입 약정을 체결한 뒤 공사를 진행하는 방식이다. GH가 공사 전 과정에 걸쳐 품질을 관리하는 만큼 주거 안전성과 신뢰도를 높일 수 있다는 장점이 있다.
기존주택 전세임대는 입주 대상자가 국민주택규모(전용면적 85㎡ 이하)의 단독·다가구·다세대주택 등 기존주택을 직접 물색하면, GH가 해당 주택을 임차한 뒤 다시 입주자에게 재임대하는 방식이다. 올해는 총 3115호가 공급될 예정이며, GH를 중심으로 파주도시관광공사, 평택도시공사, 하남도시공사가 참여해 지역별 사업을 추진한다.
도는 이번 매입·전세임대주택 공급이 주거취약계층의 주거 불안을 해소하는 동시에 지역사회 정주 여건 개선과 주거복지 수준 향상에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
김태수 경기도 주택정책과장은 “매입·전세임대주택은 단기간 내 공급이 가능한 대표적인 주거복지 사업”이라며 “2026년에도 차질 없이 공급해 도내 무주택 가구의 주거비 부담을 완화하고 주거안정을 강화해 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
