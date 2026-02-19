“미국·이란 전쟁 임박 징후 많아져…전면전 양상 될수도” 美 매체 보도
악시오스 “수 주에 걸친 대규모 전면전 양상 가능성”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사 작전을 실시할 수 있는 임박한 징후가 나타나고 있으며 예상보다 전쟁에 가까워졌다는 미국 언론 보도가 나왔다.
미 온라인 매체 악시오스는 18일(현지시간) 2건의 기사를 통해 “미국과 이란 간의 전쟁이 임박하고 있으며 트럼프 대통령이 곧 결단을 내릴 수 있음을 시사하는 여러 요인이 있다”고 보도했다.
악시오스는 “트럼프 행정부가 대부분의 미국인이 인식하는 것보다 중동에서의 대규모 전쟁에 더 가까이 다가가 있다는 평가가 나온다”며 “미국이 이란을 상대로 군사 작전을 감행할 경우, 이는 지난달 베네수엘라에서 실시된 제한적·정밀 타격 작전과는 달리, 수 주에 걸친 대규모 전면전에 가까운 양상이 될 가능성이 크다”고 설명했다.
악시오스는 이번에도 외교적 해결 가능성은 남아 있다면서도 “지난해 6월 협상 중단과 공습 명령을 내린 후 트럼프 대통령은 더 큰 규모로 같은 패턴을 반복할 가능성이 있다”고 전망했다.
트럼프는 지난해 6월 ‘미드나잇 해머’ 작전을 통해 이란 핵 시설을 폭격했다. 트럼프가 이미 이란에 대해 군사적·언어적으로 압박 강도를 높여 놨기 때문에 이란이 핵 프로그램에 대해 중대한 양보를 하지 않는 한 물러서기가 어려워졌다는 게 악시오스의 분석이다.
또 이스라엘이 이란에 대한 전쟁을 준비하며 미국을 설득하고 있는 점, 석유 시장이 상대적으로 안정적인 점 등도 트럼프가 이란에 대한 군사 작전을 감행할 수 있는 배경이 되고 있다. 이란이 최근 반정부 시위를 진압하는 과정에서 대규모 유혈 사태가 발생한 것도 미국의 이란에 대한 군사 작전의 명분으로 작용하고 있다는 평가다. 트럼프는 실제로 이란 정권을 향해 시위대를 살해할 경우 이란을 공격하겠다고 위협한 바 있다.
트럼프는 이날 외교 참모들을 소집해 제네바에서 열린 이란 핵 협상에 대해 보고를 받고 향후 대응 방안을 논의했다. 해당 회의에는 이란과의 협상에 참여한 트럼프의 사위 러드 쿠슈너와 대통령 특사 스티브 위트코프, 마코 루비오 국무장관 등이 참석했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사