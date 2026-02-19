대구경찰청 22일 대구마라톤 대회 교통 통제
대구경찰청은 22일 오전 9시 진행되는 ‘2026대구마라톤대회’와 관련해 대구스타디움과 시내 일원을 오전 06시부터 오후 4시까지 차례대로 교통 통제한다고 19일 밝혔다.
4만명이 넘는 인원이 참가하는 행사로 대회 구간인 대구스타디움 일대, 범어네거리, 두산오거리, 대구은행네거리, 청라언덕역, 서문시장, 동대구역, 아양교역, 율하역, 범안로 등 주요 도로에서 교통통제가 이뤄질 예정이다.
마라톤 출발지(도착지)인 대구스타디움 인근 구간은 오전 6시부터 오후 4시까지 양방향 통제, 달구벌대로 연호네거리에서 만촌네거리는 오전 8시30분부터 11시까지, 만촌네거리에서 범어네거리는 오전 9시부터 11시20분까지 통제한다. 동대구로 범어네거리부터 두산오거리까지는 오전 9시10분부터 11시30분까지 통제한다.
대구경찰청에서는 교통 혼잡과 시민 불편 최소화를 위해 대회 당일 교통경찰, 기동대 등 503명을 배치해 원거리 차량 우회 유도 등 안전 확보에 주력할 예정이다.
행사 관련 구간별 통제 시간, 우회도로 등 자세한 교통상황은 대구시 홈페이지, 대구시 달구벌콜센터를 통해 확인할 수 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사