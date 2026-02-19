金 따고 상의 지퍼 내린 레이르담…이 세레머니가 ‘15억’ 효과

金 따고 상의 지퍼 내린 레이르담…이 세레머니가 ‘15억’ 효과
2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드 스케이팅 여자 1000ｍ에서 우승을 거머쥔 유타 레이르담(네덜란드)의 속옷 세리머니가 100만 달러(약 14억4000만원)의 가치가 있다는 외신 보도가 나왔다.
영국 신문 더선은 “레이르담이 금메달을 딴 뒤 상의 지퍼를 내려 스포츠 브라를 노출한 세리머니는 100만 달러짜리”라는 제목의 기사를 17일(현지시간) 공개했다.
앞서 레이르담은 지난 10일 이탈리아 밀라노에서 열린 스피드 스케이팅 여자 1000ｍ에서 1분12초31의 올림픽 신기록으로 금메달을 땄다. 그는 우승 확정 직후 경기복 상의 지퍼를 내렸는데, 그때 유니폼 안에 입은 흰색 스포츠 브라가 전 세계에 노출됐다.
레이르담이 착용한 스포츠 브라는 글로벌 스포츠 브랜드 나이키 상품이다. 외신은 “마케팅 전문가들에 따르면 이 사진은 2억9800만명의 팔로워가 있는 나이키의 소셜 미디어를 통해 엄청난 홍보 효과를 누렸을 것”이라며 “7자리 숫자(100만 달러 이상)의 보너스를 받을 만하다”고 분석했다.
더선은 경제 전문지 ‘쿼트’ 편집장 마인더트 슈트의 말을 인용해 “레이르담의 소셜 미디어 팔로워 수가 620만명이기 때문에 팔로워 1명에 1센트로만 따져도 게시물 하나에 (한화) 9000만원 정도 가치가 있다”고 했다.
레이르담이 우승하며 눈물을 흘린 장면은 네덜란드 브랜드 헤마의 광고에도 활용됐다. 그가 눈물을 흘리면서 눈화장이 번지자 헤마는 자사의 아이라이너를 광고하며 ‘눈물에도 번지지 않는 방수 상품’이라고 강조했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사