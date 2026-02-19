金 따고 상의 지퍼 내린 레이르담…이 세레머니가 ‘15억’ 효과

올림픽 신기록을 세운 네덜란드 여자 스피드스케이팅 선수인 유타 레이르담이 지난 9일 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 눈물을 흘리고 있다. 밀라노=최현규 기자

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽

유타 레이르담(네덜란드)의 속옷 세리머니가 100만 달러(약 14억4000만원)의 가치가 있다는 외신 보도가 나왔다.

