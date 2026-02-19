설 끝난 첫 거래일 원·달러 환율 1450원대…7.1원 상승

코스피가 전 거래일(5507.01)보다 135.08포인트(2.45%) 오른 5642.09에 개장한 19일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴시스

통화 긴축 선호 발언이 확인되면서 글로벌 달러화 가치는 상승세를 탔다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날 97대 초반에서 꾸준히 올라 현재 97.7선에서 거래되고 있다.

같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 938.73원으로, 전 거래일 오후 3시30분 기준가보다 4.39원 떨어졌다.