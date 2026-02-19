설 끝난 첫 거래일 원·달러 환율 1450원대…7.1원 상승
설 연휴를 마치고 첫 거래를 시작한 외환시장에서 원·달러 환율이 1450원대로 올라섰다.
서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 19일 오전 9시5분 현재 전 거래일 주간 거래 종가보다 7.1원 상승한 1452.0원을 기록 중이다. 이날 환율은 6.1원 오른 1451.0원으로 출발해 장 초반 1450원대 초반에서 등락을 거듭하고 있다.
환율 상승을 부추긴 주된 요인은 미국의 통화 긴축 경계감이다. 간밤에 공개된 1월 FOMC 회의 의사록을 통해 통화 긴축 선호 발언이 확인되면서 글로벌 달러화 가치는 상승세를 탔다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날 97대 초반에서 꾸준히 올라 현재 97.7선에서 거래되고 있다.
반면 엔화는 약세를 보이고 있다. 엔·달러 환율은 전날 153엔대 중반에서 1엔 가까이 상승해 154.620엔선에서 거래 중이다.
같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 938.73원으로, 전 거래일 오후 3시30분 기준가보다 4.39원 떨어졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
