“단지 수당 지급 넘어 가족까지 안아준 따뜻한 행정”
“(김동연) 지사님의 결단은 단지 수당 지급을 넘어 그 가족들까지 함께 안아주신 따뜻한 행정이었습니다.”
설 연휴 첫날인 지난 14일 김동연 경기도지사는 수원남부소방서를 찾았다.
그 자리에서 김 지사는 소방관들로부터 감사패와 손편지를 받았는데 이러한 내용 중심의 손편지 내용이 18일 전해졌다.
‘소방관 미지급 초과근무수당’ 지급 결정에 대한 감사의 마음을 담은 ‘수원남부소방서와 경기도 소방가족 일동’ 명의의 손편지에는 “16년에 걸친 소방공무원의 숙원이었던, 소송인단에 참여하지 않은 소방관까지 340억이라는 어마어마한 예산으로 (미지급 초과근무수당) 지급결정을 하셨다”며 “이는 소방관들의 헌신(때문이고), 경기도민들이 가장 신뢰하는 공직자 중에 대표적인 직종이 소방관이라는 말씀에, 그 결단에, 많은 소방가족들이 감동을 받았으며 눈시울이 붉어졌다. 다시 한번 감사드리고 존경한다”고 감사의 마음을 전했다.
이어 “누군가에게는 숫자로 남는 시간일지 모르지만 저희에게는 불길 속에서의 한 걸음이었고, 차가운 새벽 공기 속에서 구조를 기다리던 숨이었으며, 시민의 생명을 지키기 위해 밤을 지새운 기록이었다”며 “그 시간을 기억해 주셨다는 것, 그 땀을 행정의 언어로 인정해 주셨다는 사실은 저희에게 큰 위로이자 깊은 존중이었다”고 적었다.
도는 최근 경기도 전·현직 소방공무원 8245명에게 341억원의 미지급 초과근무수당을 3월 31일까지 모두 지급하기로 결정, 2010년부터 16년 동안 이어져 온 미지급 초과근무수당 문제를 해결한 바 있다.
