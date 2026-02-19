‘K-U시티’…지자체·대학·기업이 함께 성장하는 미래 투자
경북도, 지방소멸 극복 위해 ‘K-U시티 프로젝트’에 363억원 투입
경북도는 청년 유출로 인한 지방소멸 위기를 극복하기 위해 올해 ‘K-U시티 프로젝트’에 363억원을 투입한다고 19일 밝혔다. 이는 지난해 투입한 예산 185억원 보다 약 두 배 증가한 규모로 지방 정주 기반 조성에 대한 도의 정책 의지가 반영된 결과다.
‘K-U시티 프로젝트’는 지역 대학(University)이 기업 맞춤형 인재를 양성하고 지자체가 지역 특화 산업을 고부가가치 브랜드로 육성해 청년이 머물고 싶어 하는 도시(City for Youth)를 조성하는 사업이다.
도는 정책 실효성을 극대화하기 위해 ‘지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)’, ‘글로컬 대학 30’과 연계해 이 사업을 추진하고 있다.
도내 17개 시군에서 28개 대학, 31개 고교, 110개 기업이 참여 중이다.
올해 ‘1시군-1대학-1특화산업’에 100억원을 투입해 구미 반도체·방산, 안동 바이오 백신, 의성 세포배양, 울진 원자력·수소 등 지역별 전략산업에 맞춤형 인력 공급 체계를 구축한다.
이를 통해 지역 고교생이 지역 대학에 진학하고 졸업 후에는 지역 기업에 취업하는 선순환 구조를 정착시킬 계획이다.
이와 함께 청년 일자리 창출을 위해 안동, 청송, 영덕, 의성, 울릉 등 5개 시군에 400억원 규모의 ‘지역산업 기반 연구지원센터’를 조성할 예정이며 올해 202억원을 투자한다.
경주와 봉화에는 모듈러 주택을 활용한 정주 환경을 조성 중이며 안동, 상주, 청송에서도 올해 착공을 목표로 사업을 추진한다. 아울러 3억원 규모의 문화콘텐츠 지원을 통해 ‘배움터-일터-삶터’가 통합된 정주 모델을 완성할 방침이다.
이상수 경북도 지방시대정책국장은 “K-U시티는 단순한 재정 지원을 넘어 지자체와 대학, 기업이 함께 성장하는 중장기적 미래 투자”라며 “청년들이 지역에서 일자리를 찾고 가정을 꾸리며 안정적으로 정착할 수 있는 모델을 만들겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
