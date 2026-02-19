“이란 공격 위해 필요” 트럼프, 영국의 차고스 제도 반환에 공개 반대

트럼프, 국무부 입장 뒤집고 “영국, 디에고 가르시아 반환하면 큰 실수”

디에고 가르시아 등 차고스 제도 내 최대 섬…미군 기지 등 인도양의 전략적 요충지

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

트럼프의 발언은 현재 진행 중인 이란과의 핵 협상이 결렬될 경우 디에고 가르시아 섬을 활용해 이란에 대한 군사 공격을 감행할 수 있다는 압박이다. 영국 파이낸셜타임스는 “

차고스 제도에서 가장 큰 섬인

국제 사회의 목소리와 반대되는 입장을 낸 것이다.

트럼프는 “스타머 총리는 어떤 이유에서든 불안정한 100년 임대 계약을 통해 디에고 가르시아에 대한 통제권을 잃어서는 안 된다”며 “영국은 이 땅을 빼앗겨서는 안 되며 만약 그렇게 된다면 우리의 위대한 동맹국에 오점이 될 것”이라고 말했다. 디에고 가르시아 반환을 반대하면서 이란 공격 가능성까지 논거로 거론한 것이다. 트럼프가 공개 반대하면서 영국이 미국과 추가 논의를 할 수 있다는 전망도 나온다.

“트럼프 대통령은 이란을 포함한 전 세계 어느 국가에 대해서도 외교적 해결을 항상 최우선으로 삼아왔다”면서도 “이란에 대해 공격을 감행할 많은 이유와 논거가 있다”고 경고했다. 이어 “이란은 트럼프 행정부와 합의를 하는 것이 매우 현명할 것”이라고 덧붙였다.