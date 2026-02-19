“이란 공격 위해 필요” 트럼프, 영국의 차고스 제도 반환에 공개 반대
트럼프, 국무부 입장 뒤집고 “영국, 디에고 가르시아 반환하면 큰 실수”
디에고 가르시아 등 차고스 제도 내 최대 섬…미군 기지 등 인도양의 전략적 요충지
도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 영국을 향해 인도양의 차고스 제도 내 디에고 가르시아 섬이 이란 공격을 위해 필요하다며 이를 모리셔스에 반환하지 말라고 촉구했다. 전날까지만 해도 미 국무부는 영국 정부의 반환을 존중한다는 입장이었지만 트럼프 대통령은 이를 뒤집었다. 핵 협상 중인 이란에 대한 압박을 극대화하는 전략으로 해석된다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 키어 스타머 영국 총리를 향해 “만약 이란이 합의를 하지 않기로 결정한다면 미국이 매우 불안정하고 위험한 정권에 의한 잠재적 공격을 제거하기 위해 디에고 가르시아와 (영국) 페어포드의 공군기지를 사용할 필요가 있을지 모른다”고 밝혔다
트럼프는 “나는 스타머 총리에게 국가 문제에 있어서는 임대가 좋은 방식이 아니라고 말해 왔다”며 “인도양의 전략적 요충지인 디에고 가르시아에 대해 소유권·권리·이익을 주장하는 누군가와 100년 임대 계약을 체결하는 것은 큰 실수라고 지적해 왔다”고 설명했다.
트럼프의 발언은 현재 진행 중인 이란과의 핵 협상이 결렬될 경우 디에고 가르시아 섬을 활용해 이란에 대한 군사 공격을 감행할 수 있다는 압박이다. 영국 파이낸셜타임스는 “디에고 가르시아는 (이란 수도) 테헤란에서 약 5200㎞ 떨어져 있으며, 이란과의 근접성과 긴 활주로를 고려할 때 공격 발진 기지로 활용될 수 있다”고 보도했다.
차고스 제도에서 가장 큰 섬인 디에고 가르시아에는 현재 미국과 영국의 공동 군사기지가 있다. B-2 등 전략 폭격기가 순환 배치되고 항공모함을 수용할 수 있는 항구가 있는 이 섬은 중동과 아프리카, 남아시아 등에서 군사 상황이 벌어지면 미군의 핵심 군사 기지로 활용된다. 걸프전과 아프가니스탄, 이라크 전쟁 당시에도 이 기지가 작전에 사용된 바 있다.
문제는 영국이 디에고 가르시아를 포함하는 차고스 제도를 반환하기로 사실상 결정했다는 점이다. 영국은 1965년 식민지였던 모리셔스가 독립하자 차고스 제도를 따로 분리해 영국령으로 남겼다. 하지만 유엔과 국제사법재판소(ICJ) 등 국제 사회의 반환 압력이 커졌고 영국 정부는 지난해 5월 차고스 제도의 주권을 모리셔스에 이양하고 디에고 가르시아 군사기지는 최소 99년간 유지·통제하는 내용의 협정을 체결했다. 다만 관련 법안 처리는 보류한 상태다.
트럼프도 그동안 차고스 제도 반환에 대해 비판해왔지만 최근에는 스타머 총리가 할 수 있는 “최선의 협상”이라고 말한 바 있다. 미 국무부도 전날 “영국이 모리셔스와 체결한 차고스 제도 협정을 추진하기로 한 결정을 지지한다”고 밝힌 바 있다. 하지만 트럼프가 하루 만에 공개적으로 기존 입장을 뒤집고 국제 사회의 목소리와 반대되는 입장을 낸 것이다.
트럼프는 “스타머 총리는 어떤 이유에서든 불안정한 100년 임대 계약을 통해 디에고 가르시아에 대한 통제권을 잃어서는 안 된다”며 “영국은 이 땅을 빼앗겨서는 안 되며 만약 그렇게 된다면 우리의 위대한 동맹국에 오점이 될 것”이라고 말했다. 디에고 가르시아 반환을 반대하면서 이란 공격 가능성까지 논거로 거론한 것이다. 트럼프가 공개 반대하면서 영국이 미국과 추가 논의를 할 수 있다는 전망도 나온다.
백악관도 이날 디에고 가르시아 반환 반대가 미국 정부의 공식 입장이라는 점을 확인했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “(트럼프의) 게시물은 트럼프 행정부의 정책으로 받아들여져야 한다”고 말했다. 그는 “트럼프 대통령은 이란을 포함한 전 세계 어느 국가에 대해서도 외교적 해결을 항상 최우선으로 삼아왔다”면서도 “이란에 대해 공격을 감행할 많은 이유와 논거가 있다”고 경고했다. 이어 “이란은 트럼프 행정부와 합의를 하는 것이 매우 현명할 것”이라고 덧붙였다.
임성수 기자 joylss@kmib.co.kr
