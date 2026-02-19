보성다향대축제, 5월 1~5일 한국차문화공원서 개최
보성말차! 젊음·세계 담은 새로운 축제
“말차 트렌드 반영해 특별한 추억 준비”
전남 보성군이 5월 1일부터 5일까지 한국차문화공원 일원에서 열리는 제49회 보성다향대축제의 성공적인 개최를 위해 행사 준비에 박차를 가하고 있다. 이번 축제는 ‘보성말차! 젊음을 담다! 세계를 담다!’를 주제로 보성다향대축제 추진위원회가 주관한다.
올해 보성다향대축제는 ‘보성말차’를 전면에 내세운 첫 해라는 점에서 의미가 크다. 그동안 ‘보성 차(茶)’를 포괄적으로 조명해 왔던 것에서 한 단계 더 나아가, 보성 차를 세분화하고 최근 세계적으로 각광받고 있는 ‘말차’에 집중했다.
전 세계적으로 말차가 건강, 미식, 문화 트렌드로 확산되며 관련 수요가 급증하고 있는 만큼, 아시아를 비롯한 다양한 국적의 관광객이 방문할 것으로 보인다. 이에 군은 다국적 방문객을 고려한 프로그램 마련에도 힘을 쏟고 있다.
축제는 보성의 상징인 차밭을 활용해 프로그램에 참여하고 머무를 수 있는 환경 조성에 중점을 두고, 체험, 전시, 공연, 치유 프로그램을 균형 있게 구성할 계획이다.
대표 프로그램으로는 △오후의 차밭(그랜드 티 파티), △차 올림픽, △Green Concert, △보성 티마스터컵 등이 있으며, 신규 프로그램도 추가해 보성다향대축제만의 정체성을 더욱 선명하게 드러낼 예정이다.
보성군 관계자는 19일 “보성다향대축제는 보성의 차 문화와 자연, 사람을 잇는 대표 축제”라며 “올해는 세계적 말차 트렌드를 반영한 첫 축제인 만큼, 방문객들이 보성에서만 경험할 수 있는 특별한 추억을 만들어 갈 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.
