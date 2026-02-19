김동연 “일하는 李대통령, 더욱 굳건히 뒷받침”

김동연 “일하는 李대통령, 더욱 굳건히 뒷받침”
김동연 경기도지사가 “경기도가 일하는 대통령을 더욱 굳건히 뒷받침하겠다”고 선언하고 나섰다.
김 지사는 18일 자신의 페이스북을 통해 “(이재명) 대통령은 부동산 시장 안정화를 위해 1분 1초를 아끼며 일하고 있다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령이 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 연일 부동산 문제를 반드시 해결하겠다는 강한 의지를 드러내자 김 지사가 강력한 지원군을 자청하고 나선 모양새다.
김 지사는 “부동산 개혁은 특정 정권의 정책이 아니라, 대한민국의 미래를 위한 국가적 과제”라고 규정하면서 일본의 부동산 버블 붕괴 사례를 언급했다.
그는 “일본은 버블 붕괴로 ‘잃어버린 30년’을 맞았다”며 “지금 행동하지 않으면 우리도 같은 길을 걸을 수 있다”고 지적했다. 이어 “지금이 바로 개혁의 적기”라고 덧붙였다.
그러면서 김 지사는 국민의힘을 향해 맹공을 펼쳤다
그는 “대통령의 부동산 정책에 협력하기보다 비난과 심술에 가까운 태도로 일관하는 제1야당 국민의힘의 행태는 매우 유감스럽다”며 “심지어 다주택을 보유한 당대표가 부동산 개혁에 제동을 거는 모습은 눈살을 찌푸리게 한다”고 장동혁 대표를 향해 직격탄을 날렸다. 이어 “국민의 눈에는 기득권을 지키기 위한 것으로 비춰질 뿐”이라고 덧붙였다.
김 지사는 거듭 ‘국정 제1동반자론’을 천명했다.
그는 “이미 경기도는 부동산 담합 세력을 적발했으며, 핵심 용의자들을 검찰에 송치할 계획”이라며 “담합·허위매물·불법 중개 등 시장 교란 행위를 끝까지 추적해 시장의 공정성을 바로 세우겠다”고 강조했다.
이어 “중앙정부와 발맞춰 마련한 주택 80만호 공급 계획 또한 2030년까지 반드시 완수하겠다”며 “부동산 시장 안정과 주거 정의 실현의 선봉에 경기도가 서겠다”고 약속했다.
이어 “정직하고 성실하게 살아가는 국민이 행복한 나라, 대한민국의 미래를 함께 열어가겠다”고 했다.
