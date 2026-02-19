김동연 “일하는 李대통령, 더욱 굳건히 뒷받침”

“(이재명) 대통령은 부동산 시장 안정화를 위해 1분 1초를 아끼며 일하고 있다”며 이같이 밝혔다.

그는 “대통령의 부동산 정책에 협력하기보다 비난과 심술에 가까운 태도로 일관하는 제1야당 국민의힘의 행태는 매우 유감스럽다”며 “

“

부동산 시장 안정과 주거 정의 실현의 선봉에 경기도가 서겠다

”

고 약속했다.

이어 “