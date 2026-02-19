시사 전체기사

[속보] ‘FOMC에 술렁’ 막판 급반등… 미증시 강세 마감

입력:2026-02-19 06:03
수정:2026-02-19 06:15
뉴욕증시의 3대 주가지수가 저가 매수에 힘입어 이틀째 반등 흐름을 이어갔다.

로이터연합

다만 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리인상 시나리오가 거론됐다는 소식에 상승분을 대거 토해낸 뒤 장 막판 급반등하는 등 변동성은 여전히 상당했다.

18일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 129.84포인트(0.26%) 오른 49,663.03에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 38.10포인트(0.56%) 상승한 6,881.31, 나스닥종합지수는175.25포인트(0.78%) 뛴 22,753.63에 장을 마쳤다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
김상기 기자
