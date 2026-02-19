시사 전체기사

'세계정상' 오른 여자 쇼트 계주

입력:2026-02-19 05:21
수정:2026-02-19 05:35
공유하기
글자 크기 조정

18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 계주 결선에서 김길리가 1위로 들어오며 환호하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“동계올림픽 하는 줄도 몰랐다”… JTBC 독점 중계 여파 ‘시끌’
李 “교복 가격 60만원” 발언 후… 더 세진 ‘물가와의 전쟁’
뛰는 집값에… 소형 아파트 청약자 수, 중형 첫 추월
유승은, 슬로프스타일 결선 12위…韓스노보드 메달 3개로 마쳐
가부장 북한에 이례적 ‘女風’… 김주애 후계자 정지작업?
‘전과 6범’ 임성근 유튜브 활동 복귀…논란 정면 돌파
“의대 갈래요”… 서울대 자연계 정시 합격 포기 5년만에 최다
중국도 “자녀 대신 부모가 짐 싼다”… 춘제, 역귀성 성행
국민일보 신문구독