[속보] 쇼트트랙 첫 금…여자 계주, 8년 만에 정상 탈환
한국 쇼트트랙 대표팀이 8년 만에 동계올림픽 여자 계주 정상을 탈환했다. 대표팀은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙에서 첫 번째 금메달, 한국 선수단의 두 번째 금메달을 장식했다.
최민정과 김길리(이상 성남시청), 노도희(화성시청). 심석희(서울시청)가 출전한 한국은 18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 4분04초014의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이로써 한국은 2018년 평창 대회 이후 8년 만에 여자 3000m 계주에서 금메달을 차지했다. 은메달은 개최국 이탈리아, 동메달은 캐나다가 가져갔다.
한국은 경기 초반 잠시 선두로 올라섰다가 캐나다, 네덜란드에 이어 3위에 자리를 잡았다. 15바퀴를 남기고 앞서 있던 네덜란드 선수가 넘어진 틈을 타 이탈리아가 2위로 올라섰다.
한국은 계속 속도를 올리며 선두 그룹과 추격전을 펼쳤다. 4바퀴를 남긴 시점에 심석희가 최민정을 강하게 밀어줬고, 최민정이 2위로 올라섰다. 이후 마지막 주자로 나선 김길리가 이탈리아를 제치고 선두로 나선 뒤 결승선을 통과할 때까지 빠르게 내달려 금빛 질주를 완성했다.
통산 여섯 번째 메달(금4·은2)을 수확한 최민정은 동계올림픽 한국 최다 금메달 타이기록(4개)을 세우며 전이경(은퇴)과 어깨를 나란히 했다. 동시에 최민정은 동·하계올림픽 최다 메달 타이기록(6개)도 달성했다. 그간 이승훈(스피드스케이팅), 진종오(사격), 김수녕(양궁) 등 3명만이 보유한 기록이었다. 최민정은 남은 1500m에서도 우승을 차지하면 각종 새 역사를 쓰게 된다.
생애 첫 올림픽에 나선 김길리는 여자 1000m 동메달에 이어 멀티 메달을 챙겼다. 심석희는 평창 대회 이후 8년 만에 금메달을 추가했다. 33세의 나이로 첫 올림픽 무대에 선 대표팀 맏언니 이소연(스포츠토토)은 한국 여자 쇼트트랙 최고령 금메달리스트가 됐다. 종전 기록은 2014년 소치 대회에서 여자 계주 우승을 차지한 조해리(은퇴)의 28세였다.
한국 선수단은 스노보드 여자 하프파이프 우승자 최가온(세화여고)에 이어 대회 두 번째 금맥을 캤다. 한국 쇼트트랙은 대회 네 번째 메달을 거머쥐었다. 앞서 황대헌(강원도청)이 남자 1500m 은메달, 임종언(고양시청)과 김길리가 남녀 1000m 동메달을 목에 걸었다.
