유승은, 슬로프스타일 결선 12위…韓스노보드 메달 3개로 마쳐
한국 설상 종목 사상 최초의 동계올림픽 멀티 메달 도전에 나선 고교생 스노보더 유승은(성복고)이 여자 슬로프스타일 결선에서 최하위로 경기를 마쳤다. 유승은은 여자 빅에어 동메달 하나를 수확하고 생애 첫 올림픽을 마쳤다.
유승은은 18일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선에서 34.18점으로 12명 중 12위에 그쳤다. 지난 9일 올림픽 빅에어 종목에서 한국 최초로 동메달을 차지했던 유승은은 슬로프스타일 예선 3위에 올라 추가 메달을 노렸지만, 뜻을 이루지 못했다.
유승은은 1차 런에서 레일을 탄 뒤 착지 과정에서 미끄러져 20.70점에 그쳤다. 2차 런에서도 비슷한 실수를 반복, 34.18점을 받아 12명 중 최하위에 머물렀다. 3차 런에서 역전극을 노리던 유승은은 레일 구간과 점프 착지 과정에서 연달아 넘어져 15.46점을 받았다. 가장 높았던 2차 런 점수가 최종 성적으로 반영됐다.
최대 경사 40도의 점프대 끝에서 도약해 한 번의 비행 동안 가능한 많은 공중 묘기를 펼치는 빅에어와 달리 슬로프스타일은 유승은의 주 종목이 아니었다. 슬로프스타일은 경사진 코스에 설치된 레일과 박스, 램프 등 여러 장애물을 활용해 다양한 묘기를 구사하는 경기다. 유승은은 월드컵 무대에서도 슬로프스타일에 단 한 번 나서 26위에 오른 게 최고 성적이었다. 이번 올림픽 예선에서 처음으로 이 종목 완주에 성공했다.
금메달은 87.83점을 받은 후카다 마리(일본)가 가져갔다. 은메달은 87.48점의 사도스키 시넛(뉴질랜드), 동메달은 79.30점의 무라세 코코모(일본)에게 각각 돌아갔다.
한국 스노보드는 이번 대회 3개의 메달(금1·은1·동1)을 수확하며 종목 최고 성적을 썼다. 김상겸(하이원)은 알파인 남자 평행대회전 은메달을 손에 넣었다. 최가온(세화여고)은 여자 하프파이프 우승으로 한국 설상 최초의 올림픽 금맥을 캤다. 이번 대회 전까지는 이상호(넥센윈가드)의 2018년 평창 대회 은메달이 유일한 스노보드 종목의 메달이었다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
