유승은, 슬로프스타일 결선 12위…韓스노보드 메달 3개로 마쳐

유승은이 18일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 2차 런에서 넘어지고 있다. 리비뇨=최현규 기자

한국 스노보드는 이번 대회 3개의 메달(금1·은1·동1)을 수확하며 종목 최고 성적을 썼다. 김상겸(하이원)은 알파인 남자 평행대회전 은메달을 손에 넣었다. 최가온(세화여고)은 여자 하프파이프 우승으로 한국 설상 최초의 올림픽 금맥을 캤다. 이번 대회 전까지는 이상호(넥센윈가드)의 2018년 평창 대회 은메달이 유일한 스노보드 종목의 메달이었다.