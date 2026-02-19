韓국민 노벨평화상 추천…이 대통령 “인류사 모범될 나라”

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 18일 12·3 비상계엄을 저지한 대한민국 국민이 노벨평화상 후보로 추천됐다는 소식을 공유하며 “인류사의 모범이 될 위대한 대한국민의 나라, 대한민국이었기에 가능했다”고 말했다.

이재명 대통령 X 캡처