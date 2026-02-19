시사 전체기사

韓국민 노벨평화상 추천…이 대통령 “인류사 모범될 나라”

입력:2026-02-19 00:11
수정:2026-02-19 00:20
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 18일 12·3 비상계엄을 저지한 대한민국 국민이 노벨평화상 후보로 추천됐다는 소식을 공유하며 “인류사의 모범이 될 위대한 대한국민의 나라, 대한민국이었기에 가능했다”고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 올리며 “대한민국은 합니다”라고 적었다.

이 대통령이 공유한 기사에 따르면 김의영 서울대 정치학과 교수를 비롯한 세계 각국 정치학자 4명은 지난 1월 노르웨이 노벨위원회에 ‘대한민국 시민 전체’를 노벨평화상 후보로 추천했다.

이재명 대통령 X 캡처

이들은 추천서에서 계엄을 저지한 시민들의 노력을 ‘빛의 혁명’으로 규정했다. 또 한국 사회가 당시 헌법적 위기에 직면했으나 시민 참여 등에 기반해 헌법 질서를 복구했다는 점을 추천 사유로 꼽은 것으로 전해졌다.

이 대통령은 지난해 12월 비상계엄 1주년 특별성명에서도 “비무장 국민의 손으로 평화롭고 아름답게 쿠데타를 막아낸 것 역시 세계 역사상 최초였다”며 우리 국민이 노벨평화상을 받을 자격이 충분하다고 언급한 바 있다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1033
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李 “‘바람직하지 못한’ 다주택 특혜 회수” 언급에… 기로에 선 다주택자
정유라, 사기 혐의 재판 불출석…지명수배 끝 구속
“의대 갈래요”… 서울대 자연계 정시 합격 포기 5년만에 최다
화제성 ‘뚝’ 동계올림픽… JTBC 독점 중계 여파 ‘시끌’
‘낚싯바늘 빵’ 발견된 반려견놀이터…나주시 “CCTV 확보”
“할머니 춥다” 키워준 조부에 흉기 협박 10대…법원 판단은
태극기 흔든 일론 머스크…“한국 반도체 인재 테슬라로”
‘새로운 당명으로’ 간판 지운 국민의힘
국민일보 신문구독