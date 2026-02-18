[속보] 유승은, 스노보드 슬로프스타일 결선 2차까지 최하위
유승은(성복고)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 2차 시기도 클린하지 못했다.
유승은은 18일(한국 시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 2차 시기에서 34.18점을 받아 12명 중 최하위에 그쳤다.
유승은은 앞서 1차 시기(20.70점)에서 세 번째 코스를 통과하다가 착지 과정에서 미끄러졌다. 2차 시기에선 첫 과제인 레일에서 착지하다 손이 닿은 데 이어 마지막 점프에서 엉덩방아를 찧었다.
슬로프스타일은 레일 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다.
유승은은 지난 15일 스노보드 여자 슬로프스타일 예선 전체 3위(76.80점)로 결선에 올랐다.
12명이 메달을 놓고 겨루는 결선은 1~3차 시기를 치러 가장 좋은 점수를 최종 성적으로 삼아 순위를 가린다.
