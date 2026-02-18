[속보] 女컬링, 스웨덴 잡고 5승째…준결승 보인다

[속보] 女컬링, 스웨덴 잡고 5승째…준결승 보인다
한국 여자 컬링 대표팀이 동계올림픽 라운드로빈에서 5승째를 거두며 준결승 토너먼트 진출 가능성을 높였다.
스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 한국은 18일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 8차전에서 스웨덴을 8대 3으로 제압했다.
이로써 5승 3패를 기록한 한국은 4위 다툼을 벌이고 있는 캐나다와의 19일 예선 마지막 맞대결 결과에 따라 준결승 진출 여부가 가려질 것으로 보인다. 10개 팀이 출전한 이번 대회 여자 컬링에서는 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 맞붙어 메달색을 가린다.
전날 스위스전에서 5대 7로 져 위기를 맞은 한국은 스웨덴을 상대로 경기 초반부터 강공에 나섰다. 한국은 1엔드부터 4엔드까지 총 8점을 따내며 일찌감치 승기를 잡았다. 이후 5엔드부터 7엔드까지 각 1점씩을 내주긴 했지만, 초반 벌어진 점수 차가 워낙 커 역전은 허용하지 않았다.
경기는 결국 7엔드 만에 끝났다. 스웨덴은 이번 대회 가장 먼저 준결승행을 확정한 가운데 무리하지 않았다. 스웨덴은 남은 엔드에서 승패를 뒤집기 어렵다고 판단하고 경기를 포기했다. 스웨덴은 6승 2패로 여전히 1위를 지키고 있다.
한국은 이날 김수지가 드로우 샷 성공률 92%, 테이크아웃 성공률 94%, 샷 적중률 93%로 쾌조의 감각을 뽐냈다. 반면 스웨덴은 테이크아웃 성공률이 40%에 그치며 고개를 숙였다.
한국은 동계올림픽 최초의 컬링 금메달을 목표로 달리고 있다. 2018년 평창 대회 여자부 은메달을 넘어 올림픽 최정상에 올라 새 역사를 쓰겠다는 각오다. 2014년 소치 대회에 출전했던 스킵 김은지는 12년 만에 다시 올림픽 무대에 섰다.
한편 한국과 4위 경쟁 중인 캐나다(4승 3패·현재 5위)는 이날 개최국 이탈리아를 상대로 라운드로빈 8차전을 치른다. 캐나다는 이탈리아를 꺾으면 다시 한국과 공동 4위가 된다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
