‘전과 6범’ 임성근 유튜브 활동 복귀…논란 정면 돌파
과거 음주운전 전력과 추가 전과 사실이 알려지며 논란에 휩싸였던 임성근 셰프가 유튜브 활동을 다시 시작했다.
18일 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’에는 ‘설음식 드시고 느끼할 거 같아서 준비했습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 임씨는 설 연휴 이후 입맛을 돋울 매운 볶음라면 조리법을 소개했다. 별도의 사과나 해명 없이 요리 설명에 집중한 채 영상을 마무리했다.
임씨는 지난 13일에도 레시피 영상을 올리며 논란 약 한 달 만에 채널 운영을 재개한 바 있다. 일부 구독자들은 “복귀를 기다렸다” “가게는 언제 문을 여느냐” 등 응원의 반응을 보였다.
한식 조리기능장 자격을 보유한 그는 2015년 tvN ‘한식대첩3’ 우승으로 대중에 이름을 알렸다. 이후 넷플릭스 ‘흑백요리사2’에서 최종 7인에 오르며 주목받았고, 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등에도 출연했다.
하지만 최근 자신의 채널을 통해 과거 음주운전으로 세 차례 처벌받은 사실을 공개하면서 비판 여론이 일었다. 이어 판결문 등을 통해 1998년과 1999년 도로교통법 위반 전력이 추가로 확인됐고, 과거 쌍방 폭행 사건으로 벌금형을 받은 사실까지 알려지며 진정성을 둘러싼 논란이 확산됐다.
여론이 악화되자 그는 지난달 21일 방송 활동 중단을 선언했다. 다만 경기 파주시에서 준비 중인 한식당 개업은 예정대로 추진하겠다고 밝혔다.
최근 불거진 개업 취소설에 대해서는 “사실이 아니다”라며 “2월 말에서 3월 사이 오픈을 목표로 준비하고 있다”고 해명했다. 이어 “본업인 음식점 준비에 집중하고 있다”며 “부담 없이 찾아와 따뜻한 한 끼를 드실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
