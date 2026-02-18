김현정 “장동혁 대표, 95세 노모 뒤에 숨지 말라”

김현정 민주당 원내대변인 “이재명 대통령 퇴임 후 아파트 50억 주장은 가짜뉴스”

장동혁 국민의힘 대표 향해 “6채 다주택 답하라”

김현정 더불어민주당 의원(가운데)이 지난 10일 국회 소통관에서 부동산감독원법 발의 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

날 풀리면 서울에 50억짜리 아파트 구경가기로 했으니 그리 알라’고 말했다고 적었다”며 “