김현정 “장동혁 대표, 95세 노모 뒤에 숨지 말라”
김현정 민주당 원내대변인 “이재명 대통령 퇴임 후 아파트 50억 주장은 가짜뉴스”
장동혁 국민의힘 대표 향해 “6채 다주택 답하라”
김현정 더불어민주당 원내대변인이 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “95세 노모 뒤에 숨지 말고 본인의 6채 다주택에 대해 답하라”고 비판했다.
김 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “장 대표가 SNS에 ‘95세 노모가 날 풀리면 서울에 50억짜리 아파트 구경가기로 했으니 그리 알라’고 말했다고 적었다”며 “이재명 대통령의 퇴임 후 거주할 아파트가 “50억 로또”라는 주장으로 보이는데 유치해서 헛웃음이 나온다”고 말했다.
그러면서 “대통령이 현재 보유 중인 주택은 오래 전 구입해 퇴임 후 돌아갈 거주지로, 매각 계획도 없고, 실현된 이익도 없는 상황”이라며 “그럼에도 불구하고 재건축 가능성과 미래 시세를 가정해 ‘50억 차익’이라는 숫자를 부풀리고, 이를 마치 확정된 부당 이득처럼 표현하는 것은 전형적인 가짜뉴스 프레임”이라고 짚었다. 또 “부동산을 팔아서 주식을 사라는 말은 대통령의 발언이 아니다. 명백한 가짜뉴스이며, 저열한 정치 공세”라고 덧붙였다.
김 원내대변인은 “날 풀리면 장 대표가 보유한 서울 구로구 아파트, 영등포구 오피스텔, 경기도 안양 아파트, 충남 보령 아파트, 경남 진주 아파트까지 노모에게 구경시켜 드리는 게 어떨지 제안한다”며 “동문서답은 그만하고 6채 다주택을 어떻게 할 건지 제대로 답하라”고 강조했다.
