[단독] “DMZ법 반대” 유엔사, 무인기 도발은 ‘방치’ 의혹

비무장지대(DMZ). 연합뉴스

18일 국회 외교통일위원회 김준형 조국혁신당 의원실과 국방부, 합동참모본부 등에 따르면 유엔사는 2024년 평양 무인기 사태와 관련한 조사를 진행하면서도 우리 군에

통보나 항의, 질의, 문제 제기 등 협의 과정은 없었다.

군 관계자는 “유엔사로부터 2024년 10월 이후 무인기 사태와 관련해 협조 요청 문건이 온 게 없었다”며 “특히 윤석열정부 당시 평양 무인기 작전이 한창일 때도 없었다”고 말했다. 유엔사의 무인기 관련 문의는 2024년 4월 무인기 운용 협조를 요청하는 통상적인 서한에 그쳤다.