정유라, 사기 혐의 재판 불출석…지명수배 끝 구속
박근혜 정부 국정농단 사건의 주범 최서원(개명 전 최순실) 씨의 딸 정유연(개명 전 정유라) 씨가 수억 원대 사기 혐의 재판에 수차례 출석하지 않아 결국 구속 수감됐다.
18일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원은 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 불구속 재판을 받던 정씨에 대해 반복된 불출석을 이유로 형사소송법에 따라 구속영장을 발부했다.
정씨는 지난해 11월부터 올해 1월 말까지 열린 재판 기일에 정당한 사유 없이 총 세 차례나 불출석했다.
재판부는 정씨에게 소환장을 발부하고 경찰에 소재 탐지를 촉탁하는 등 출석을 독려했으나, 정씨는 이에 응하지 않고 잠적했던 것으로 알려졌다.
이에 재판부는 도망의 우려가 있다고 판단해 직권으로 구속영장을 발부했다. 이후 서울 수서경찰서가 지명수배를 내리고 추적에 나선 끝에 최근 정씨를 검거해 검찰에 신병을 인계했다. 현재 정씨는 구속영장이 집행되어 의정부교도소에 수감된 상태다.
정씨는 2022년부터 2023년 사이 지인에게 총 6억9800만원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다.
