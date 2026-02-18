‘생활 속 참여’로 10만 돌파…하남시 자원봉사 새 지평
행사 넘어 일상으로…참여 구조 혁신 성과
경기 하남시가 연간 자원봉사 참여 10만명을 돌파하며 ‘생활 속 자원봉사’ 정착이라는 전환점을 맞았다.
(재)하남시자원봉사센터는 2025년 한 해 동안 10만8252명이 자원봉사에 참여해 사상 처음 10만명을 넘어섰다고 18일 밝혔다.
이는 2023년 7만5719명, 2024년 9만1737명에 이어 3년 연속 상승한 결과로, 시민 3명 중 1명꼴로 봉사 현장에 참여한 셈이다.
이 같은 성과는 자원봉사를 특정 행사 중심에서 시민의 일상으로 확장한 운영 전략이 주효했다는 평가다.
센터는 주말 산책과 환경 정화 활동을 결합한 ‘미라클 줍모닝’, 종이팩 수거 캠페인 등 생활 동선 안에서 참여할 수 있는 프로그램을 확대했다.
미라클 줍모닝과 감일동 V-DAY 활동은 15회 운영돼 1252명이 참여했으며, 종이팩 수거 캠페인에는 1236명이 동참해 총 2110㎏을 수거했다.
특히 미라클 줍모닝 참여자 중 약 190명이 두 차례 이상 재참여해 일회성 체험을 넘어 반복 참여로 이어지는 흐름을 보였다.
생활권 중심 운영 체계도 성과를 뒷받침했다. 9개 행정동에 설치된 자원봉사캠프에는 260여명의 캠프지기가 배치돼 상시 운영 체계를 구축했다.
그 결과 한 해 동안 캠프를 통한 현장 응대는 5만7650명에 달했다. 봉사 안내와 상담, 행정 협력, 홍보 활동이 행정동 단위에서 촘촘히 이뤄지며 시민 접근성이 크게 높아졌다는 분석이다.
교육과 세대 확장도 병행됐다. 자원봉사 기초·보수 교육은 54회 운영돼 5810명이 참여했고, 청소년 대상 ‘학교야 자원봉사와 놀자’ 프로그램에는 2924명, 썸머스쿨에는 174명이 참여했다. 사랑나눔 가족봉사단도 7회 운영돼 426명이 함께하며 세대 통합형 참여 기반을 넓혔다.
지속 가능한 참여를 위한 보상 체계도 강화됐다. 자원봉사 마일리지 제도를 통해 1306명에게 총 9539만원 상당의 지역화폐를 지급했으며, 16개 단체 우수 프로그램 공모사업에 4400만원을 지원해 자율적 기획과 운영을 독려했다.
김희태 하남시자원봉사 센터장은 “2025년은 자원봉사가 특별한 헌신이 아니라 시민의 일상으로 자리 잡는 전환점이었다”며 “현장 중심 지원을 강화해 생활권 기반 자원봉사를 더욱 확산해 나가겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
