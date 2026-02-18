제주에 내리는 비, 10번 중 9번 ‘산성비’

지난해 제주에 내린 비의 대부분은 산성비였던 것으로 나타났다.
제주보건환경연구원이 연동도시대기측정소 내 산성우 측정망을 통해 관측한 자료에 따르면, 2025년 한 해 동안 제주에는 총 110일 비가 내렸고, 이 중 103일이 산성비였다. 3월과 4월을 제외하면 사실상 매달 산성비가 내린 셈이다.
빗물의 산도(pH)는 4.3~5.3 범위에 분포했다. 7~8월에는 4.3까지 떨어졌고, 11~12월에도 4.5 수준을 기록해 강한 산성비가 이어졌다. 산성비는 빗물의 수소 이온 농도(pH)가 5.6 이하의 강수를 말한다. 지난해 연평균 산도는 4.7이었다.
앞서 2024년에도 150일 중 148일이 산성비로 조사됐다. 대부분 기간에서 pH 4.5 이하의 강한 산성비가 관측됐다.
청정 제주에 왜 산성비가?이 같은 수치는 다른 지역과 비교해 매우 높은 수준이다. 지난해 제주도의 산성비 발생 비율은 93%, 2024년에는 98%로 산성비가 잦은 광주·부산과 비교해도 20%포인트 가량 높은 수치를 보였다.
산성비는 대기 중 아황산가스와 질소산화물 등이 구름이나 강수에 섞여 pH가 5.6 이하로 낮아진 비를 말한다.
주요 원인은 공장·발전소 같은 사업장과 자동차·항공기 등 이동오염원에서 배출되는 오염물질이다.
일반적으로 대도시와 산업지역에서 많이 발생하지만, 인천처럼 해안 도시의 경우 바닷물에서 기인한 염분이 대기에 섞여 산성을 중화해 상대적으로 산도가 낮게 나타나기도 한다.
반면 제주도는 중국 등 인접 국가에서 발생한 오염물질이 편서풍을 타고 유입되는 데다 강수량이 많고 바람이 강해 오염물질이 빗물에 쉽게 녹아 산성비 비율이 높다. 1996년 51% 수준이던 산성비 비율은 이후 꾸준히 상승해 최근에는 거의 모든 비가 산성비로 기록되고 있다.
산성비는 수질을 산성화해 농작물과 산림에 피해를 주고, 건축물 부식을 가속화한다. 사람의 눈이나 피부 등에도 악영향을 미칠 수 있다.
한편 제주도보건환경연구원은 올해 1월부터 산성비 측정 방식을 국가측정망 기준으로 전환했다.
기존에는 0.1㎜ 이상의 비가 내리면 즉시 산도를 측정했지만, 앞으로는 24시간 단위로 일정량의 빗물을 모아 산도를 분석하기로 했다.
