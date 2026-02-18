화제성 ‘뚝’ 동계올림픽… JTBC 독점 중계 여파 ‘시끌’
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 막바지를 향해 가는 가운데 과거 대회에 비해 국민적 관심도가 떨어진다는 평가는 가시지 않고 있다. 시차 때문에 많은 경기가 심야·새벽 시간대에 중계된다는 시간적 제약도 있겠으나 사상 초유의 ‘올림픽 독점 중계’로 인한 시청 접근성 하락이 주요 원인으로 거론된다.
JTBC는 2026~2032년 동·하계올림픽과 2025~2030년 월드컵 단독 중계권을 확보한 뒤 지상파 3사(KBS·MBC·SBS)에 중계권 재판매를 제안했으나 가격과 조건에서 합의에 이르지 못해 결국 독점으로 중계하고 있다. 네이버 인터넷 방송 플랫폼 ‘치지직’에서 생중계와 다시 보기 서비스를 제공하고 있지만 경기 노출 빈도가 크게 줄 수밖에 없었다.
지상파 중계 예고가 없다 보니 사전 홍보 효과부터 미미했다. 개막 초기 “올림픽 하는 줄도 몰랐다”는 반응이 나온 이유다. 개회식 시청률을 보면 직전 2022 베이징 대회 때는 KBS 1TV 9.9%, SBS 4.1%, MBC 4.0%를 기록했던 반면 JTBC 단독 중계로 진행된 이번 대회는 1.8%(이상 닐슨코리아·전국 기준)로 사상 최저 수준에 머물렀다.
메달 소식과 함께 다소 화제성이 생기면서 인기 종목 쇼트트랙, 컬링 시청률은 10% 안팎까지 오르기도 했으나 시청자 불만은 여전하다. 중계 종목 자체가 제한적이고 채널 선택권도 없다는 지적이 많다. 일례로 최가온의 스노보드 하프파이프 결선 3차 시기 금메달 확정 순간이 JTBC 본채널에서 생중계되지 못하는 촌극도 빚어졌다. 당초 JTBC와 계열사 채널인 JTBC스포츠에서 동시 중계됐지만 최가온이 1차 시기에서 크게 넘어진 이후 본채널은 쇼트트랙 중계로 전환했다.
JTBC와 지상파 간 갈등은 격화하는 양상이다. 지상파 3사가 지난 12일 한국방송협회 세미나에서 중계권료 인상과 독점 문제를 지적하자 JTBC는 당일 ‘뉴스룸’에서 “지상파 방송사들이 중계권 확보에 실패하자 고의로 올림픽 관련 보도량을 줄이고 있다”며 ‘소극 보도’ 의혹을 제기했다.
이에 MBC 관계자는 “JTBC 제공 영상이 하루 4분에 불과하고 경기 종료 48시간 후 사용 금지, 온라인 스트리밍 불허 등 제약이 심하다. 경기장 내부 취재도 불가능하다”며 “JTBC가 보도 소홀을 지적한 것은 자신들이 제공한 원인으로 결과를 탓하는 언어도단”이라고 비판했다. JTBC는 “지상파가 주장하는 취재 제약은 과거 지상파가 중계권을 독점했을 당시 비중계권사에 적용했던 룰과 동일하다”며 “뉴스권을 구매하는 대신 소극 보도를 택한 것은 지상파의 의지 문제”라고 재반박했다.
보편적 시청권을 위한 관련 법 개정이 필요하다는 목소리도 높아진다. 김종철 방송미디어통신위원장은 최근 국회 업무보고에서 “동계올림픽이라는 국민적 관심도가 높은 사안에 대해 국민 시청권이 아주 제한적으로 이뤄지고 있는 부분은 매우 유감”이라며 “방송사 간 중계권 협상을 강제할 수 있는 법적 근거가 제한적이라 이를 해소하기 위한 법 개정을 준비 중”이라고 밝혔다.
