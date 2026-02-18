설 연휴 광주 방문객 312만명…큰 사건·사고 없어
시립묘지 성묘객 20만여명
이번 설 연휴 5일 동안 광주를 찾은 방문객이 312만명에 이르는 것으로 집계됐다.
광주광역시는 18일 낮 12시 기준 지난 14일부터 18일까지 5일간 광주송정역, 광주종합버스터미널, 공항, 자가용 등을 통해 총 312만341명(귀성 162만9376명·귀경 149만965명)이 광주를 오간 것으로 집계됐다고 밝혔다.
이는 지난해 추석(438만5575명)보다 126만여명이 감소한 수치이나, 지난해 추석보다 연휴 기간이 짧았던 점을 고려하면 일평균 이동 인원은 지난해 추석(62만6510명)과 비슷한 수준을 보였다.
광주시는 연휴 기간 대설·한파 등 기상 상황에 대비해 선제적으로 비상근무체계를 가동했다. 이날 정오 기준 화재 11건, 교통사고 42건, 구조‧구급 835건이 발생했으나 대부분 경미한 사고에 그쳤다.
특히 지난 16일 도시철도 2호선 공사현장에서 발생한 차량 단독 교통사고로 경상자 2명이 발생했지만, 119구급대의 신속한 대응과 긴급 이송으로 추가 피해 없이 마무리됐다.
성묘객 관리도 안정적으로 이뤄졌다. 연휴기간 20만여명의 성묘객이 시립묘지(망월묘지, 영락공원)를 찾았으며, 설 전날과 설 당일인 16~17일에만 11만명이 집중됐다. 광주시는 지원15번·용전86번·518번 등 3개 시내버스 노선을 조정‧증차 운행하고, 경찰·공무원·모범운전자회원 등 100여명을 현장에 배치해 교통 혼잡을 최소화했다.
의료 공백 방지를 위한 대응도 강화했다. 응급의료기관 25곳이 24시간 진료체계를 유지해 시민들에게 차질 없는 의료서비스를 제공하기도 했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
