‘낚싯바늘 빵’ 발견된 반려견놀이터…나주시 “CCTV 확보”
전남 나주시 반려견 놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵이 발견돼 사실관계를 조사 중인 행정 당국이 범행 당시 상황으로 추정되는 CCTV 영상을 확보했다.
나주시는 현장 조사를 통해 확보한 금천면 일대 영상 중 낚싯바늘이 박힌 빵을 던진 것으로 보이는 영상을 지난 16일 경찰에 제출했다고 18일 밝혔다.
14일 오전 6시50분쯤 촬영된 영상에서 신원 미상의 인물은 오토바이를 타고 등장했다. 촬영된 영상에서 해당 인물은 한 손으로 쥘 수 있는 물체를 비닐봉지에서 꺼내 같은 방향으로 2~3차례 던졌다. 이후 그는 다시 오토바이를 타고 놀이터를 떠난 것으로 파악됐다.
행정 당국은 기존 놀이터 안 쓰레기통에서 발견된 빵 3개 이외에도 낚싯바늘이 박힌 빵 2개를 인근 부지에서 추가로 찾아냈다.
당일 놀이터 인근에 안개가 짙게 끼면서 오토바이 번호판과 인물의 인상착의 등을 뚜렷하게 구분하지는 못한 것으로 전해졌다. 나주시는 이 인물이 ‘낚싯바늘 빵’을 놀이터로 던진 것으로 추정하고 경찰에 영상 분석·수사를 의뢰한 상태다.
나주시 관계자는 “영상을 확인한 결과 수상한 행동이 확인돼 경찰에 영상을 넘겼다”며 “이용객들의 안전 관리에 문제가 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
지난 1일부터 한 달간 시범 운영에 들어간 이 반려견 놀이터에서는 지난 14일 오전 11시쯤 낚싯바늘이 박힌 빵이 발견됐다.
민원을 받고 현장으로 간 나주시가 빵을 찾아내 수거했으며 지방자치단체에 동물 등록을 한 주민들만 입장할 수 있도록 출입구에 QR코드를 설치했다.
